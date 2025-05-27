Хирург Свиридов раскрыл, как изменилась внешность Александра Панайотова

Александр Панайотов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Александр Панайотов не скрывает, что постоянно совершенствует свою внешность. Певец имел склонность к полноте и избыточный вес в начале карьеры, однако ему удалось сбросить 20 кг благодаря упорству и правильному питанию. Пластический хирург Сергей Свиридов заявил, что артист сделал себе несколько операций, передают «Страсти».
По мнению эксперта, Панайотов регулярно делает SMAS-лифтинг. Свиридов подчеркнул, что исполнитель мог прибегнуть к липосакции подбородка и овала лица.
Хирург пояснил, что у Александра была выраженная жировая ловушка в юности, в этом случае даже при похудении двойной подбородок может остаться. Свиридов также отметил удачный результат пересадки волос у Панайотова — данная операция значительно омолодила его внешний вид.
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Хирург пояснил, что у Александра была выраженная жировая ловушка в юности, в этом случае даже при похудении двойной подбородок может остаться. Свиридов также отметил удачный результат пересадки волос у Панайотова — данная операция значительно омолодила его внешний вид.
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Екатерина Коршунова