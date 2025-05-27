«На многое соглашалась»: Анфиса Чехова рассказала, на что шла ради карьеры

Анфиса Чехова (Фото: Telegram, @aachekhova)
Актриса и телеведущая Анфиса Чехова призналась, что раньше была карьеристкой. По её словам, она делала многое, чтобы стать известной, но при этом не шла по головам.
«<…> я на многое соглашалась ради того, чтобы быть известной. На то, на что сейчас бы не согласилась никогда в жизни», — рассказала телеведущая «Пятому каналу».Ранее Чехова раскрыла имя своего возлюбленного – им оказался 44-летний актёр и продюсер Александр Златопольский.
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