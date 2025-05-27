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«На многое соглашалась»: Анфиса Чехова рассказала, на что шла ради карьеры

Анфиса Чехова: сейчас бы не решилась на то, что делала раньше ради известности
Анфиса Чехова (Фото: Telegram, @aachekhova)

Анфиса Чехова (Фото: Telegram, @aachekhova)

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова призналась, что раньше была карьеристкой. По её словам, она делала многое, чтобы стать известной, но при этом не шла по головам.
«<…> я на многое соглашалась ради того, чтобы быть известной. На то, на что сейчас бы не согласилась никогда в жизни», — рассказала телеведущая «Пятому каналу».
Ранее Чехова раскрыла имя своего возлюбленного – им оказался 44-летний актёр и продюсер Александр Златопольский.

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«Я в шоке. Султан Сулейман получил тюремный срок»: Ксению Бородину потряс приговор актеру сериала «Великолепный век»
Ксению Бородину потряс приговор актеру сериала «Великолепный век» Халиту Эргенчу
27 мая 2025, 12:17

Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)

55-летний турецкий актер Халит Эргенч получил тюремный срок по делу о протестах в стамбульском парке Таксим-Гези в 2013 году. Российскую телеведущую Ксению Бородину потряс приговор звезде сериала «Великолепный век».
«Девочки, я в шоке. Наш султан Сулейман получил тюремный срок за дачу ложных показаний... Его приговорили к 1 году 10 месяцам. Интересно, что будет дальше с "Если король проиграет", неужели остановят съемки», — написала звезда в своем блоге.

Стоит отметить, что ведущая является фанаткой турецких сериалов. В середине мая она встретилась с Халитом Эргенчем в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина случайно встретила звезду турецкого сериала «Чукур» и обладательницу титула «Мисс Вселенная Турция» в 2014 году Дилан Дениз. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#турция
#съёмки
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#телевидение
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«Не пора ли ему просто закрыть рот?»: Басков ответил Соседову на призыв покинуть сцену
Басков ответил Сергею Соседову фразой: «Не пора ли ему просто закрыть рот?»
27 мая 2025, 12:15

Николай Басков (Фото: Telegram/@baskovnikolay)

Певец Николай Басков ответил музыкальному критику Сергею Соседову на призыв покинуть сцену. Обладатель золотого голоса России в ответ призвал скандального журналиста «закрыть рот» и подчеркнул, что не препятствует другим исполнителям.
Басков считает, что Соседов не должен позволять себе говорить определенные вещи в адрес авторитетных артистов.

«Давайте ему скажем: «Не пора ли ему просто закрыть рот?» Хотя это профессия Соседова, он должен что-то говорить. Но в этом плане это очень странный подход. Давайте и нашим депутатам в Госдуме скажем: «Хватит сидеть. Вы уже какой созыв сидите», — прокомментировал Басков в кулуарах премии канала RU.TV.
Перед этим Сергей Соседов заявлял журналистам, что ряду российских звезд стоило бы закончить карьеру, уступив дорогу молодому поколению.

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«Надо ее закрыть»: Гай Германика назвала Диану Арбенину «токсичной» и нецензурно о ней высказалась
Режиссер Гай Германика назвала Диану Арбенину «токсичной»
27 мая 2025, 11:56

Диана Арбенина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Режиссер Валерия Гай Германика нецензурно высказалась о певице Диане Арбениной, назвав ее «токсичной» в своем Telegram-канале. В конце мая солистку «Ночных снайперов» наградили за роль в сериале «Обоюдное согласие» Гай Германики.
Диана заявила со сцены, что у нее с Валерией произошел конфликт. Выяснилось, что Арбенина не хотела снимать одежду в кадре. Получив приз, она заявила Валерии, что не сожалеет о своем решении.

Валерия резко ответила «Снайперше». Режиссер не поняла, почему Диана игнорирует ее просьбы, снимаясь в проекте. Гай Германика подчеркнула, что полностью контролирует съемочный процесс, включая полет комара, а от поведения Арбениной ей грустно.

«Я вам расскажу, в чем причина токсичности Арбениной. Мне от этой темы тяжело и грустно, надо ее закрыть раз и навсегда», — написала Гай Германика.
Ранее Гай Германика рассказывала, куда пора Леониду Якубовичу.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#скандал
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Филипп Киркоров не смог выступить в Кремле из-за проблем со здоровьем
МК: Филипп Киркоров не смог выступить в Кремле из-за проблем со здоровьем
27 мая 2025, 11:51

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм*/fkirkorov)

Филипп Киркоров не смог выступить в Кремле из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет mk.ru.
Певец должен был выступить на концерте по случаю 85-летия композитора Давида Тухманова. Свое согласие Киркоров дал заранее и до последнего зрители ждали его выхода.

Но в день выступления артист не приехал. Возможно, это связано с отпуском, который исполнитель взял, чтобы восстановиться после получения ожогов на недавнем концерте.

Одна из поклонниц поп-короля заявила, что Киркоров выходил на сцену даже в самые трудные моменты своей жизни. По ее словам, артисту сейчас действительно непросто, раз он не приехал.

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«Я иду забрать свое»: жена Эрнста в экстравагантном наряде появилась в Грибоедовском ЗАГСе
Софья Эрнст пошла в Грибоедовский ЗАГС в экстравагантном наряде
27 мая 2025, 11:34

Софья Эрнст (Фото: Instagram*/sofyapavlovna)

Жена гендиректора Первого канала Константина Эрнста Софья опубликовала в соцсетях видео, на котором идет в Грибоедовский ЗАГС в экстравагантном наряде.
«Я иду в Грибоедовский ЗАГС забрать свое, потому что свадьба у меня была без платья, а теперь наконец-то», — сказала женщина.

Фото: Instagram*/sofyapavlovna

После этих слов она покрасовалась перед камерой в оригинально интерпретированном классическом наряде невесты, одну сторону которого эффектно подвязала у бедра. Дополнили образ туфли с яркими шнурками на каблуке с не менее яркими черно-розовыми колготками. Софья выглядела дерзко, одежда придала образу индивидуальности.

Константин и Софья Эрнст заключали брак в скромной обстановке. По словам женщины, официального торжества не было. Пара поженилась в 2022 году.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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