Хирург Тимур Хайдаров сам делал пластическую операцию своей жене

Тимур Хайдаров (Фото: Телеграм, @drtimurkhidarov)
Звёздный хирург Тимур Хайдаров рассказал, что сам делает пластическую операцию своей жене Светлане Сильваши.
Как Хайдаров рассказал в интервью Евгении Андреященко, со своей супругой он познакомился 9 лет назад, Тогда Светлана хотела удалить комки Биша. По словам хирурга, на работе он абстрагируется от чувств и эмоций.
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«Я её оперировал сам, когда мы уже были вместе. В плане пластической хирургии я говорю: «Ну, а кто сделает лучше, чем я?». <…> когда ты заходишь в операционную, погружаешься в процесс, ты думаешь только о результате», — рассказал Тимур.Ранее телеведущая Дана Борисова заявила, что поддержит желание дочери менять внешность, в частности разрешит сделать ей пластику груди.
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Анастасия Чубина