Хирург Тимур Хайдаров сам делал пластическую операцию своей жене

Певец Григорий Лепс не только выступает на сцене, но и пытается развивать свой бизнес. Однако в 2024 году дела его компаний оказались неутешительными, и многие из них принесли меньшую прибыль, чем в предыдущие годы. По информации Kp.ru, артист смог заработать всего около 8 миллионов рублей.