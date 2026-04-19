Скандал из-за оскорблений: Виктория Боня требует извинений и поддержки женщин
Виктория Боня заявила в соцсетях о намерении подготовить коллективный иск против Владимира Соловьёва, Виталия Милонова и Артемия Лебедева, обвинив их в систематических женоненавистнических высказываниях.
По словам Бони, в одном из эфиров Соловьёв позволил себе оскорбительные выражения в её адрес, а Милонов публично назвал её «дубайской эскортницей». Эти заявления она расценивает как недопустимые и унижающие достоинство.
Отдельно упоминается ситуация с Олесей Иванченко: в шоу «Натальная карта» Лебедев в резкой форме отказался отвечать на вопросы о личной жизни и допустил грубую реплику в адрес ведущей.
Боня подчеркнула, что требует публичных извинений от всех троих и призывает женщин поддержать её инициативу.
