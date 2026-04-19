«Не пишите про неё гадости»: Григорий Лепс обратился к подписчикам в защиту Авроры Кибы

19 апреля 2026, 17:26

Григорий Лепс встал на защиту бывшей возлюбленной Авроры Кибы

Григорий Лепс обратился к подписчикам и журналистам с просьбой прекратить негативные высказывания в адрес Авроры Кибы. Об этом сообщает Super.





Артист подчеркнул, что подобная критика задевает не только девушку, но и его самого. По словам Лепса, он считает несправедливым распространение оскорбительных комментариев и призвал уважительно относиться к его бывшей возлюбленной. Певец отметил, что негатив в её сторону воспринимает болезненно и лично.





«Не пишите про неё гадости. Этим вы оскорбляете не только её, но и меня», — заявил артист.