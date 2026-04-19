«Не пишите про неё гадости»: Григорий Лепс обратился к подписчикам в защиту Авроры Кибы
Григорий Лепс встал на защиту бывшей возлюбленной Авроры Кибы
Григорий Лепс обратился к подписчикам и журналистам с просьбой прекратить негативные высказывания в адрес Авроры Кибы. Об этом сообщает Super.
Артист подчеркнул, что подобная критика задевает не только девушку, но и его самого. По словам Лепса, он считает несправедливым распространение оскорбительных комментариев и призвал уважительно относиться к его бывшей возлюбленной. Певец отметил, что негатив в её сторону воспринимает болезненно и лично.
«Не пишите про неё гадости. Этим вы оскорбляете не только её, но и меня», — заявил артист.Ранее Григорий Лепс рассказал о своём отношении к Авроре Кибе после их расставания. В беседе с журналистами артист признался, что не считает эту историю окончательно завершённой и сохраняет надежду на возможное возобновление отношений.