Хит Юрия Шатунова «Седая ночь» покорил западные стриминговые площадки

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Вслед за песней Кати Лель «Джага-джага» («Мой мармеладный»), легендарный хит Юрия Шатунова «Седая ночь» покоряет западные стриминговые площадки. За последний месяц этот бессмертный сингл «Ласкового мая» прослушали больше трёх миллионов раз.
Этот трек был написан в 1988 году Юрием Васильевичем и Сергеем Кузнецовым. Незадолго до смерти они судились с уехавшим в США продюсером Андреем Разиным, который пытался убедить служителей Фемиды, что деньги за хиты «Ласкового мая» должны идти ему в Штаты, но не преуспел. Заработок с монетизации творчества остался в РФ и до сих пор идёт семьям создателей хита.
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Александр Бойцов