«Никому не позволю»: Валентина Алексеева высказалась об отношениях с бизнесменом
Валентина Алексеева ответила на слухи о проплаченных победах в конкурсах красоты
Валентина Алексеева ответила на обсуждения в соцсетях, которые начались после того, как «Мисс Россия» раскрыла личность своего возлюбленного — бизнесмена Ильи Мительмана. Некоторые пользователи стали предполагать, что именно он мог повлиять на карьерные успехи девушки и её победы в конкурсах красоты.
Алексеева категорически отвергла подобные версии и подчеркнула, что Мительман появился в её жизни уже после ключевых достижений. По словам Валентины, к моменту знакомства с бизнесменом она уже поступила в медицинский вуз и получила титулы «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС».
«Я никому не позволю переписывать мою историю и обесценивать то, к чему я шла годами», — заявила модель.Она также отметила, что её профессиональный путь начался задолго до отношений с Мительманом. В частности, Алексеева напомнила, что с Филиппом Киркоровым познакомилась ещё до встречи с бизнесменом.
«Все, чего я добилась — это результат моей личной пахоты и ночей без сна», — написала Валентина.По словам модели, её возлюбленный не вмешивался в профессиональную сферу и не участвовал в принятии решений, связанных с её карьерой.
«Он никогда не лез в мою профессиональную сферу», — подчеркнула Алексеева.