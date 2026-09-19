«Никому не позволю»: Валентина Алексеева высказалась об отношениях с бизнесменом

19 сентября 2026, 16:58

Валентина Алексеева ответила на слухи о проплаченных победах в конкурсах красоты

Валентина Алексеева и Илья Мительман (Фото: Instagram* / @viallentinka)

Валентина Алексеева ответила на обсуждения в соцсетях, которые начались после того, как «Мисс Россия» раскрыла личность своего возлюбленного — бизнесмена Ильи Мительмана. Некоторые пользователи стали предполагать, что именно он мог повлиять на карьерные успехи девушки и её победы в конкурсах красоты.





Алексеева категорически отвергла подобные версии и подчеркнула, что Мительман появился в её жизни уже после ключевых достижений. По словам Валентины, к моменту знакомства с бизнесменом она уже поступила в медицинский вуз и получила титулы «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС».





«Я никому не позволю переписывать мою историю и обесценивать то, к чему я шла годами», — заявила модель.

«Все, чего я добилась — это результат моей личной пахоты и ночей без сна», — написала Валентина.

«Он никогда не лез в мою профессиональную сферу», — подчеркнула Алексеева.