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«Никому не позволю»: Валентина Алексеева высказалась об отношениях с бизнесменом

Валентина Алексеева ответила на слухи о проплаченных победах в конкурсах красоты
Валентина Алексеева и Илья Мительман (Фото: Instagram* / @viallentinka)

Валентина Алексеева ответила на обсуждения в соцсетях, которые начались после того, как «Мисс Россия» раскрыла личность своего возлюбленного — бизнесмена Ильи Мительмана. Некоторые пользователи стали предполагать, что именно он мог повлиять на карьерные успехи девушки и её победы в конкурсах красоты.



Алексеева категорически отвергла подобные версии и подчеркнула, что Мительман появился в её жизни уже после ключевых достижений. По словам Валентины, к моменту знакомства с бизнесменом она уже поступила в медицинский вуз и получила титулы «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС».

«Я никому не позволю переписывать мою историю и обесценивать то, к чему я шла годами», — заявила модель.
Она также отметила, что её профессиональный путь начался задолго до отношений с Мительманом. В частности, Алексеева напомнила, что с Филиппом Киркоровым познакомилась ещё до встречи с бизнесменом.

«Все, чего я добилась — это результат моей личной пахоты и ночей без сна», — написала Валентина.
По словам модели, её возлюбленный не вмешивался в профессиональную сферу и не участвовал в принятии решений, связанных с её карьерой.

«Он никогда не лез в мою профессиональную сферу», — подчеркнула Алексеева.

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