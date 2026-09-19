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44-летняя Наталья Подольская показала фигуру в крошечном бикини — фото

Певица Наталья Подольская показала фото в голубом бикини с юбкой у бассейна
Наталья Подольская (Фото: Instagram* @nataliapodolskaya)

Певица Наталья Подольская опубликовала в личном блоге новые снимки с отдыха.



Свой отпуск Наталья проводит в пятизвёздочном отеле в Бодруме на побережье Эгейского моря. 44-летняя артистка позировала в голубом бикини с юбкой. Солнцезащитные очки и браслеты дополнили её образ.

Волосы Наталья распустила, а от макияжа отказалась. Съёмку она устроила на краю бассейна, откуда открывался панорамный вид на море и город. Поклонники заметили, что фигура певицы выглядит подтянутой.

Наталья Подольская (Фото: Instagram* @nataliapodolskaya)
Сама Подольская ранее рассказывала, что внимательно следит за питанием и старается заниматься спортом минимум три раза в неделю. Она не нарушает режим даже во время отпуска и придерживается привычного распорядка на отдыхе.

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Ольга Щелокова

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