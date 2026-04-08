«Почти Новый год, но весной»: Иосиф Пригожин раскрыл семейные традиции на Пасху

08 апреля 2026, 14:02

Иосиф Пригожин рассказал о семейных традициях на православную Пасху

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что ежегодно отмечает православную Пасху вместе с семьёй.





В беседе с Общественной Службой Новостей продюсер отметил, что в их семье, как и во многих российских семьях, принято красить яйца и печь куличи.

«Мы собираемся всей семьёй, все отменяют какие-то свои дела и пытаются присоединиться к общему делу: пекут куличи, красят яйца, наряжают дом. Мы очень любим этот праздник, а я обожаю, как Валерия готовит свои фирменные угощения. Для нашей семьи это время волшебства и чудес. Это почти Новый год, но весной», — поделился Иосиф Игоревич.