«Хочешь оголяться — занимайся этим не на публике»: продюсер поддержал идею Милонова
Продюсер Дворцов поддержал инициативу Милонова ввести дресс-код для звезд
Сразу после того как депутат Виталий Милонов предложил запретить артистам появляться на экране обнаженными, идея получила поддержку среди представителей культуры и искусства. Одним из тех, кто присоединился к инициативе парламентария, стал продюсер Сергей Дворцов — в интервью Общественной Службе Новостей он объяснил, почему выступает против голых звезд на сцене.
По мнению Дворцова, в современных условиях любые проявления вульгарности вызывают у публики только раздражение. Продюсер отметил, что артисты должны служить примером для общества.
«Хочешь оголяться — занимайся этим в строго отведенных для этого местах, а не на публике», — добавил Дворцов.
Он также высказался за введение в РФ нормативов, регламентирующих внешний вид исполнителей: по его словам, нужен своеобразный дресс-код, запрещающий выступления в неглиже. Дворцов полностью поддержал инициативу Милонова и признал, что подобная мера назрела давно.