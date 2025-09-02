«Хочешь оголяться — занимайся этим не на публике»: продюсер поддержал идею Милонова

02 сентября 2025, 18:37

Продюсер Дворцов поддержал инициативу Милонова ввести дресс-код для звезд

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сразу после того как депутат Виталий Милонов предложил запретить артистам появляться на экране обнаженными, идея получила поддержку среди представителей культуры и искусства. Одним из тех, кто присоединился к инициативе парламентария, стал продюсер Сергей Дворцов — в интервью Общественной Службе Новостей он объяснил, почему выступает против голых звезд на сцене.





По мнению Дворцова, в современных условиях любые проявления вульгарности вызывают у публики только раздражение. Продюсер отметил, что артисты должны служить примером для общества.





«Хочешь оголяться — занимайся этим в строго отведенных для этого местах, а не на публике», — добавил Дворцов.