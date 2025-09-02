На Глюкозу могут открыть дело из-за участия в несогласованном рейве

02 сентября 2025, 11:38

Бородин призвал к аресту певицы Глюкозы за участие в несогласованном рейве

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что певица Глюкоза вместе с организаторами должна понести ответственность за участие в несогласованном рейве в Кронштадте. По его словам, на концерте артистка вела себя непристойно, а на мероприятии могли присутствовать несовершеннолетние.