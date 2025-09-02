На Глюкозу могут открыть дело из-за участия в несогласованном рейве
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что певица Глюкоза вместе с организаторами должна понести ответственность за участие в несогласованном рейве в Кронштадте. По его словам, на концерте артистка вела себя непристойно, а на мероприятии могли присутствовать несовершеннолетние.
Бородин в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что раз концерт не был согласован с властями, там «наверняка» были несовершеннолетние и возможно употреблялся алкоголь. Он также отметил откровенный наряд и «нескромные» танцы певицы. По его мнению, это как минимум влечёт административную ответственность — вплоть до ареста на 15 суток; в случае подтверждения факта участия несовершеннолетних может быть возбуждено уголовное дело.
При этом он сообщил, что обращение в местную полицию для составления административного протокола на Глюкозу будет направлено. Бородин выразил уверенность, что организаторы и выступавшие на рейве артисты «получат заслуженное наказание», добавив, что звёздный статус не освобождает от соблюдения закона.
По информации правоохранителей, в полицию Кронштадта поступило более 200 жалоб на рейв в центре города. Мероприятие длилось более суток; кроме Глюкозы на нём выступили около 25 менее известных исполнителей.
Читайте также: