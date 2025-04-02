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«Хочешь шубу от кутюр? Квартиру в центре? Роль у Михалкова?»: как Фандера попала в высшее общество через отца Филиппа Янковского

Владимир Астапкович и Оксана Фандера (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Владимир Астапкович и Оксана Фандера (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Одна из самых обсуждаемых актерских династий в России — Янковские. Их уникальность заключается в особом флёре интеллигентности. Олег Иванович Янковский стал олицетворением обаятельного антигероя, его работа в сложных и неоднозначных ролях сделала его настоящей звездой.
Однако Олег Янковский был не только выдающимся актером, но и преданным семьянином. Он закрепил своим примером правило «Янковские женятся один раз», пройдя через всю жизнь в браке с одной женщиной, которая подарила ему единственного сына. Подробнее о династии Янковских, включая Олега Янковского, его сына Филиппа и невестку Оксану Фандеру, читайте в материале «Радио 1».

Творческое наследие

Сын Олега Янковского, Филипп Олегович, вырос в 80-е годы в среде так называемой «золотой молодежи» позднего Союза. С такими родителями у него просто не могло не быть творческого будущего. Филипп выбрал необычную спутницу жизни. Обсуждения и слухи о мезальянсе начали возникать практически сразу.

Путь к высшему обществу

Конец 80-х стал временем, когда женская красота неожиданно оказалась на переднем плане советской перестройки. Оксана Фандера, яркая одесситка с огненным взглядом, привлекла внимание организаторов конкурсов красоты.

Хотя она не стала главной победительницей из-за отсутствия прописки, её ум и смекалка позволили ей найти самый короткий путь в высшее общество. В то время как родители Филиппа разводили руками, Оксана применяла проверенные веками тактики.

Семейные узы и негласные контракты

В семье Янковских родились внук Иван и внучка Елизавета. Свекры приняли Оксану безоговорочно, между ней и Олегом Янковским сложился негласный контракт: «Хочешь шубу от кутюр? Квартиру в центре? Роль у Михалкова? Только не бросай мужа!».

Оксана Фандера (Фото: Telegram @Fanderafandera)

Современные реалии

Филипп Олегович и Оксана Фандера продолжают следовать правилу «Янковские женятся один раз», так как они фактически не развелись. Однако с весны 2022 года Оксана живёт в Грузии и ведёт активно телеграм-канал о своей жизни.

Тем временем её муж строит карьеру в России и, по слухам, живёт с молодой дамой. Эпатажный поступок Оксаны — вывешивание украинского флага с подписью «Маме – городу О» — вызвал широкий резонанс и политическую реакцию. Известные личности обрушились на актрису с критикой, назвав ее предательницей.

Дружба и поддержка

Несмотря на разделённые жизни, отношения в семье остаются крепкими. Невестка Диана Пожарская с сыном Олегом (в честь деда) регулярно навещают свекровь, все остаются в прекрасных отношениях.

Возвращение на сцену

На днях произошло событие, которого многие уже не ожидали: Филипп Янковский прилетел к жене. Оксана Фандера 1 апреля вышла на сцену театра Шота Руставели в Тбилиси со спектаклем Project O. Не исключено, что Филипп с дочерью Лизой приехали именно ради этого важного события.

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#актриса
#отношения
#контракт
#статьи
Молодая невеста Лепса назвала имя «самого гениального актёра русского Голливуда»
Молодая невеста Лепса назвала Нагиева самым гениальным российским актёром
02 апреля 2025, 13:30

Аврора Киба (фото: Telegram @kibavrora)

В Москве состоялась премьера сериала «Актёрище», главную роль в котором исполнил Дмитрий Нагиев. Мероприятие посетила 19-летняя невеста Григория Лепса, которая высказалась об актёрском таланте звезды «Физрука».
Аврора Киба заявила, что считает Нагиева лучшим российским актёром.

«Я обожаю Дмитрия Нагиева и считаю его самым гениальным актёром нашего русского Голливуда. Он очень харизматичный», – отметила девушка в беседе с «Газетой.Ru».
Также молодая невеста Лепса отметила, что среди других российских сериалов её очень нравится драма Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову», главную роль в которой сыграл Павел Прилучный.

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#кино
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Звезда «Дома-2» Марина Африкантова показала, как выглядела до скандального реалити-шоу – фото
Участница «Дома-2» Марина Африкантова показала архивные фото из Нью-Йорка
02 апреля 2025, 12:56

Марина Африкантова (фото: Instagram* @marina_afrika)

Сегодня большинство звёзд скандального реалити-шоу «Дом-2» выглядят совсем не так, как раньше, при этом совершенно не скрывая пристрастия к пластическим операциям. Марина Африкантова тоже не против манипуляций со внешностью, однако она не сильно изменилась за это время.
Накануне девушка показала, как выглядела до участия в телешоу. Оказывается, в 2014 году (тогда же она пришла и на «Дом-2») Африкантова участвовала в конкурсе красоты в Нью-Йорке и победила, получив в подарок поездку на круизном лайнере до Багамских островов. Судя по архивным кадрам, изменилась телезвезда не сильно – лишь немного увеличила губы и чуть сменила оттенок цвета волос.

Марина Африкантова (фото: Instagram* @marina_afrika)
Марина Африкантова (фото: Instagram* @marina_afrika)

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#красота
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«Просто предлагает себя!»: как выглядит и чем занимается 18-летняя наследница Олега Табакова Мария
02 апреля 2025, 12:51

Олег Табаков (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

История любви Олега Табакова и Марины Зудиной — настоящий роман с элементами драмы, который когда-то вызвал немало споров. Он — великий артист, преподаватель и семейный человек, она — его юная студентка, которой судьба уготовила стать не просто его ученицей, но и возлюбленной.
Их отношения развивались вопреки общественным нормам, и спустя годы этот союз подарил миру двоих детей. О том, как складывалась их жизнь и кем стала дочь Мария, расскажет «Радио 1».

Как началась история любви Табакова и Зудиной


В начале 80-х годов Марина Зудина только поступила в ГИТИС и мечтала учиться у Олега Павловича Табакова. Для неё он был кумиром детства, и, как оказалось, судьба благосклонно выполнила её желание. Девушка попала на курс к знаменитому артисту, а уже на втором курсе между 48-летним педагогом и 18-летней студенткой вспыхнул роман.

На тот момент у Табакова уже была семья. С 1959 года он состоял в браке с актрисой Людмилой Крыловой, и у них росли двое детей: сын Антон (1960 год) и дочь Александра (1966 год). Роман Табакова с Зудиной был в секрете целых 10 лет. Лишь немногие догадывались о тёплых чувствах актёра к молодой студентке, но никто и предположить не мог, что он действительно уйдёт из семьи.

Олег Табаков и Марина Зудина (фото: фото: Instagram* / marinazudina_official)

Развод с Людмилой Крыловой стал настоящим потрясением. Особенно болезненно эту ситуацию восприняла их дочь Александра, которая так и не смогла простить отца. Если Антон со временем нашёл в себе силы наладить с ним отношения, то Александра больше никогда не общалась с Олегом Павловичем и даже не пришла на его похороны.

Брак Табакова и Зудиной и совместные дети


В 1995 году Олег Табаков и Марина Зудина официально поженились. В том же году у них родился сын Павел. Будучи ребёнком знаменитых родителей, он не мог остаться в стороне от мира искусства. Уже в 12 лет он впервые вышел на сцену МХТ им. Чехова, а позже поступил в театральную школу своего отца. Несмотря на знаменитую фамилию, Павел проходил вступительные испытания на общих основаниях, без поблажек.

Сегодня он востребованный актёр, сыгравший более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых «Звезда» (2014) и множество других известных работ.

В 2006 году у Олега Табакова и Марины Зудиной родилась дочь Мария. Тогда актёру было уже 70 лет, и он сам сомневался, стоит ли заводить ребёнка в таком возрасте. Он понимал, что, возможно, не сможет провести с дочерью достаточно времени. К сожалению, его опасения оправдались: в 2018 году, когда Маше было всего 11 лет, он скончался от сердечного приступа, вызванного, по мнению близких, сепсисом из-за зубных имплантов.

Олег Табаков с семьей (фото: фото: Instagram* / marinazudina_official)

Чем занимается Мария Табакова сегодня?


Мария получила престижное образование, обучаясь в британской школе в Москве и окончив элитную Хорошёвскую гимназию. В детстве она проявляла интерес к театру, но после смерти отца её увлечения изменились.

Сейчас 18-летняя Мария Табакова — яркая девушка, блистающая на красных дорожках вместе со своей мамой. Однако в отличие от старшего брата, она не мечтает о сцене. Её больше привлекает мир моды — она хочет стать дизайнером одежды.

О личной жизни девушка предпочитает не распространяться. Но её мама однажды намекнула, что у дочери уже есть возлюбленный — молодой человек из хорошей семьи.

Смелые образы и критика в сети


Мария Табакова не боится экспериментов со стилем. Она часто появляется в откровенных образах, демонстрируя свою уверенность и яркую внешность. На одной из фотографий в соцсетях девушка позировала в эффектном красном платье, что вызвало шквал обсуждений. Некоторые подписчики посчитали снимок слишком смелым и откровенным.

«Девочка сидит на кровати, едва одета! Кажется, просто предлагает себя! Не очень подходящее фото для дочери таких знаменитых родителей», — писали пользователи интернета.

Мария Табакова (фото: Instagram* / tabakova.maria)

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Звукорежиссёр Лалетин заявил, что новые песни Пугачёвой – фейки, выпущенные искусственным интеллектом
Звукорежиссёр Лалетин: новые песни Пугачёвой выпущены искусственным интеллектом
02 апреля 2025, 12:37

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)

Минувшей ночью на официальном канале Аллы Пугачёвой в одной из соцсетей появились две новые песни, посвящённые Великой Отечественной войне. Однако есть предположения, что композиции на самом деле не принадлежат певице.
Изначально пиар-менеджер артистки говорила о скором выходе одной композиции, релиз которой состоится 11 апреля. Однако были выпущены две песни и 2 апреля.

В описании к видео сказано, что слова и музыку к композиции «Поцелуй войны» написали Андрей Мисин и Андрей Ордынец. Песня посвящены подвигу солдат во время Свирско-Петрозаводской наступательной операции 1944 года.

Вторую, более пронзительную песню «Мама», сочинил Мисин в соавторстве с Пугачёвой, которая исполняет композицию от лица матери, потерявшей сына на фронте.

Преданные поклонники высоко оценили треки, правда не совсем поняли выбор такой тематики. А вот звукорежиссер Игорь Лалетин вообще утверждает, что песни фейковые и не принадлежат Пугачёвой, поскольку выпущены искусственным интеллектом.

К слову, сама Алла Борисовна не комментировала выход новых песен.

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*запрещён в РФ
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#великая отечественная война
#музыка
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Актриса Алёна Яковлева: нет ничего предосудительного в отношениях с молодым мужчиной
02 апреля 2025, 12:10

Алёна Яковлева (Фото: Телеграм, @Ayakovleva_official)

Российская актриса Алёна Яковлева столкнулась с общественной критикой из-за того, что завела роман с молодым мужчиной. По словам артистки, нет ничего плохого в таких отношениях.
«Я никому плохого не делаю. Я делаю только хорошее себе и людям. Что ж плохого? По-моему, это всё прекрасно», — поделилась Яковлева своим мнением в шоу «Историс — Откройте, Давид!».
Актриса утверждает, что рассказывает о своей личной жизни не ради пиара.

Алёна Яковлева — народная артистка России, это звание она получила в 2008 году. Актриса исполнила роли в таких проектах, как «Склифосовский», «Кадетство» и «Женский доктор».

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