«Хочешь шубу от кутюр? Квартиру в центре? Роль у Михалкова?»: как Фандера попала в высшее общество через отца Филиппа Янковского

Владимир Астапкович и Оксана Фандера (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Одна из самых обсуждаемых актерских династий в России — Янковские. Их уникальность заключается в особом флёре интеллигентности. Олег Иванович Янковский стал олицетворением обаятельного антигероя, его работа в сложных и неоднозначных ролях сделала его настоящей звездой.
Однако Олег Янковский был не только выдающимся актером, но и преданным семьянином. Он закрепил своим примером правило «Янковские женятся один раз», пройдя через всю жизнь в браке с одной женщиной, которая подарила ему единственного сына. Подробнее о династии Янковских, включая Олега Янковского, его сына Филиппа и невестку Оксану Фандеру, читайте в материале «Радио 1».
Хотя она не стала главной победительницей из-за отсутствия прописки, её ум и смекалка позволили ей найти самый короткий путь в высшее общество. В то время как родители Филиппа разводили руками, Оксана применяла проверенные веками тактики.
Тем временем её муж строит карьеру в России и, по слухам, живёт с молодой дамой. Эпатажный поступок Оксаны — вывешивание украинского флага с подписью «Маме – городу О» — вызвал широкий резонанс и политическую реакцию. Известные личности обрушились на актрису с критикой, назвав ее предательницей.
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Творческое наследиеСын Олега Янковского, Филипп Олегович, вырос в 80-е годы в среде так называемой «золотой молодежи» позднего Союза. С такими родителями у него просто не могло не быть творческого будущего. Филипп выбрал необычную спутницу жизни. Обсуждения и слухи о мезальянсе начали возникать практически сразу.
Путь к высшему обществуКонец 80-х стал временем, когда женская красота неожиданно оказалась на переднем плане советской перестройки. Оксана Фандера, яркая одесситка с огненным взглядом, привлекла внимание организаторов конкурсов красоты.
Хотя она не стала главной победительницей из-за отсутствия прописки, её ум и смекалка позволили ей найти самый короткий путь в высшее общество. В то время как родители Филиппа разводили руками, Оксана применяла проверенные веками тактики.
Семейные узы и негласные контрактыВ семье Янковских родились внук Иван и внучка Елизавета. Свекры приняли Оксану безоговорочно, между ней и Олегом Янковским сложился негласный контракт: «Хочешь шубу от кутюр? Квартиру в центре? Роль у Михалкова? Только не бросай мужа!».
Оксана Фандера (Фото: Telegram @Fanderafandera)
Современные реалииФилипп Олегович и Оксана Фандера продолжают следовать правилу «Янковские женятся один раз», так как они фактически не развелись. Однако с весны 2022 года Оксана живёт в Грузии и ведёт активно телеграм-канал о своей жизни.
Тем временем её муж строит карьеру в России и, по слухам, живёт с молодой дамой. Эпатажный поступок Оксаны — вывешивание украинского флага с подписью «Маме – городу О» — вызвал широкий резонанс и политическую реакцию. Известные личности обрушились на актрису с критикой, назвав ее предательницей.
Дружба и поддержкаНесмотря на разделённые жизни, отношения в семье остаются крепкими. Невестка Диана Пожарская с сыном Олегом (в честь деда) регулярно навещают свекровь, все остаются в прекрасных отношениях.
Возвращение на сценуНа днях произошло событие, которого многие уже не ожидали: Филипп Янковский прилетел к жене. Оксана Фандера 1 апреля вышла на сцену театра Шота Руставели в Тбилиси со спектаклем Project O. Не исключено, что Филипп с дочерью Лизой приехали именно ради этого важного события.
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Дарья Осипова