Бросил семью и развелся с Татьяной Догилевой спустя 18 лет: как сейчас живет Михаил Мишин

Михаил Мишин (фото: РИА Новости / Алексей Куденко)
Михаил Мишин — известный советский и российский писатель-сатирик, сценарист, переводчик, актёр и юморист. Его творчество оставило значительный след в отечественной культуре.
Он писал миниатюры для Аркадия Райкина, переводил знаменитые театральные пьесы, снимался в кино и работал над популярными сценариями. 2 апреля ему исполняется 78 лет. «Радио 1» расскажет о его биографии, творческом пути, личной жизни и главных достижениях.
Михаил Мишин (настоящее имя — Михаил Литвин) — известный советский и российский писатель-сатирик, переводчик, сценарист, актёр и юморист. Он родился 2 апреля 1947 года в Ташкенте (Узбекская ССР) в семье писателя и журналиста Анатолия Литвина и музыканта Маргариты Литвиной. С детства Михаил рос в атмосфере любви и заботы. Он был единственным ребёнком, поэтому его баловали родители. Однако из-за их постоянной занятости мальчик долгое время жил у бабушки.
До семи лет Михаил провёл в Ташкенте, но позже его семья переехала в Ленинград, где он окончил школу и поступил в Ленинградский электротехнический институт.
В 1965 году Михаил Мишин поступил в Ленинградский электротехнический институт имени В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ) и успешно окончил его, получив диплом по специальности «Электрооборудование судов». После института он четыре года работал по специальности в ЦНИИ судовой электротехники и технологии, однако вскоре увлёкся литературной деятельностью.
Будучи студентом, Мишин начал публиковаться в юмористических рубриках газет, а позже — выступать со своими произведениями со сцены. Его карьера быстро набирала обороты, и вскоре он стал одним из ведущих авторов в жанре сатиры.
Михаил Мишин написал множество миниатюр, в том числе для знаменитого Аркадия Райкина, работая над спектаклем «Его Величество театр». Кроме того, он занимался переводами театральных пьес зарубежных авторов, таких как Ноэл Кауард и Рэй Куни.
Всего на счету писателя более десяти книг, многочисленные сценарии и переводы свыше двадцати пьес. С 1986 года он живёт в Москве. С 1979 года он является членом Союза писателей СССР, а позже вступил в Союз писателей Москвы.
С 1991 года Михаил Мишин начал сниматься в кино. В числе его работ:
Первый раз Михаил Мишин женился в 1970 году. Его супругой стала Ирина Кардашинская-Брауде, филолог по образованию. В браке они прожили 15 лет. В 1972 году у них родился сын Александр. Вторая жена писателя — известная актриса Татьяна Догилева. Они познакомились на съёмках музыкального фильма «Вольный ветер», где Догилева сыграла главную роль, а Мишин был автором сценария.
Интересно, что Михаил Мишин давно был влюблён в Догилеву, ещё с тех пор, как увидел её в телеспектакле «Гренада». Однако он долго не решался подойти к ней. Лишь на последний съёмочный день «Вольного ветра» Татьяна посмотрела на него по-новому, после чего они вместе пошли пить шампанское. Так начался их роман.
Хотя актриса влюбилась в писателя, она не хотела оставаться в роли любовницы. Их отношения развивались непросто: они то расставались, то снова сходились. В итоге Михаил Мишин ушёл из первой семьи, и Татьяна Догилева стала его женой. В 1994 году у пары родилась дочь Катя.
После более 20 лет совместной жизни Михаил Мишин и Татьяна Догилева развелись в 2008 году. Причиной разрыва стало то, что писатель всё больше погружался в работу, а Татьяна начала злоупотреблять алкоголем.
После развода актриса прошла лечение в психиатрической клинике, чтобы справиться с алкоголизмом и депрессией. Несмотря на расставание, они сохранили дружеские отношения и продолжают поддерживать друг друга.
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Биография Михаила Мишина: детство и юность
Михаил Мишин (настоящее имя — Михаил Литвин) — известный советский и российский писатель-сатирик, переводчик, сценарист, актёр и юморист. Он родился 2 апреля 1947 года в Ташкенте (Узбекская ССР) в семье писателя и журналиста Анатолия Литвина и музыканта Маргариты Литвиной. С детства Михаил рос в атмосфере любви и заботы. Он был единственным ребёнком, поэтому его баловали родители. Однако из-за их постоянной занятости мальчик долгое время жил у бабушки.
До семи лет Михаил провёл в Ташкенте, но позже его семья переехала в Ленинград, где он окончил школу и поступил в Ленинградский электротехнический институт.
Образование и начало карьеры
В 1965 году Михаил Мишин поступил в Ленинградский электротехнический институт имени В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ) и успешно окончил его, получив диплом по специальности «Электрооборудование судов». После института он четыре года работал по специальности в ЦНИИ судовой электротехники и технологии, однако вскоре увлёкся литературной деятельностью.
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Будучи студентом, Мишин начал публиковаться в юмористических рубриках газет, а позже — выступать со своими произведениями со сцены. Его карьера быстро набирала обороты, и вскоре он стал одним из ведущих авторов в жанре сатиры.
Литературная деятельность Михаила Мишина
Михаил Мишин написал множество миниатюр, в том числе для знаменитого Аркадия Райкина, работая над спектаклем «Его Величество театр». Кроме того, он занимался переводами театральных пьес зарубежных авторов, таких как Ноэл Кауард и Рэй Куни.
«Аркадий Райкин являлся абсолютной величиной. О сотрудничестве с ним мечтали все авторы. При этом я, ведь, специально почти не для кого не писал. Ну, может быть, что-то для Аркадия Исааковича. И то, скорее мы обсуждали какие-то детали в моем тексте, который я уже написал заранее. И мог внести по желанию Райкина какие-то правки», — говорил Мишин в беседе с «МК».
Всего на счету писателя более десяти книг, многочисленные сценарии и переводы свыше двадцати пьес. С 1986 года он живёт в Москве. С 1979 года он является членом Союза писателей СССР, а позже вступил в Союз писателей Москвы.
Фильмография: Михаил Мишин в кино
С 1991 года Михаил Мишин начал сниматься в кино. В числе его работ:
- «Гений»;
- «Грешница в маске»;
- «Московские каникулы»;
- «О любви в любую погоду»;
- «Вы не оставите меня»;
- «Человек с бульвара Капуцинов».
Личная жизнь Михаила Мишина
Первый раз Михаил Мишин женился в 1970 году. Его супругой стала Ирина Кардашинская-Брауде, филолог по образованию. В браке они прожили 15 лет. В 1972 году у них родился сын Александр. Вторая жена писателя — известная актриса Татьяна Догилева. Они познакомились на съёмках музыкального фильма «Вольный ветер», где Догилева сыграла главную роль, а Мишин был автором сценария.
Интересно, что Михаил Мишин давно был влюблён в Догилеву, ещё с тех пор, как увидел её в телеспектакле «Гренада». Однако он долго не решался подойти к ней. Лишь на последний съёмочный день «Вольного ветра» Татьяна посмотрела на него по-новому, после чего они вместе пошли пить шампанское. Так начался их роман.
Татьяна Догилева (фото: кадр из передачи «Темная сторона»)
Хотя актриса влюбилась в писателя, она не хотела оставаться в роли любовницы. Их отношения развивались непросто: они то расставались, то снова сходились. В итоге Михаил Мишин ушёл из первой семьи, и Татьяна Догилева стала его женой. В 1994 году у пары родилась дочь Катя.
Развод Михаила Мишина и Татьяны Догилевой
После более 20 лет совместной жизни Михаил Мишин и Татьяна Догилева развелись в 2008 году. Причиной разрыва стало то, что писатель всё больше погружался в работу, а Татьяна начала злоупотреблять алкоголем.
«Я пришла к выводу, что талант жены во мне очень не развит. Я безнадежна», — сказала Догилева.
После развода актриса прошла лечение в психиатрической клинике, чтобы справиться с алкоголизмом и депрессией. Несмотря на расставание, они сохранили дружеские отношения и продолжают поддерживать друг друга.
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Дайана Хусинова