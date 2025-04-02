Наследство умершего Василия Уткина стало предметом спора: кто не может поделить его миллионы?

Василий Уткин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В марте прошлого года скончался спортивный комментатор и журналист Василий Уткин в возрасте 52 лет.
После его смерти было инициировано наследственное дело. Поскольку Уткин не состоял в браке и не имел детей, всё его наследство перейдёт к ближайшим родственникам. Тем не менее, существует вероятность, что две его бывшие супруги захотят претендовать на часть наследства. Для этого им потребуется обратиться в суд и подтвердить, что имущество комментатора является совместно нажитым.
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«Бывший супруг имеет право подать иск в суд с соответствующими доказательствами, если имеется доля пережившего бывшего супруга», — отметила нотариус Марина Соколова в интервью РИА Новости.Напомним, Василий Уткин начал свою карьеру на телевидении в 1994 году. Его многие помнят по футбольным передачам на «НТВ-Плюс» и «НТВ». Уткин завершил свою профессиональную деятельность в 2017 году. Предварительной причиной его смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии.
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