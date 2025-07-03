Тимати и Егор Крид столкнулись с проблемами в ресторанном бизнесе

03 июля 2025, 17:53

Ресторан рэперов Тимати и Крида показал убыток в 23 млн рублей

Егор Крид (Фото: Телеграм/egorkreed)

Российские артисты Егор Крид и Тимур Юнусов, также известный под псевдонимом Тимати, столкнулись с крупными финансовыми потерями на ресторанном бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».