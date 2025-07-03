Тимати и Егор Крид столкнулись с проблемами в ресторанном бизнесе

Ресторан рэперов Тимати и Крида показал убыток в 23 млн рублей
Егор Крид (Фото: Телеграм/egorkreed)

Российские артисты Егор Крид и Тимур Юнусов, также известный под псевдонимом Тимати, столкнулись с крупными финансовыми потерями на ресторанном бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Отмечается, что выручка ООО «Фест», учредителями которого и являются музыканты, в 2024-м составила 3,5 миллиона рублей. При этом годом ранее она превысила 60 миллионов.

Кроме того, финансовый отчет компании за прошлый год показал убыток в 23 миллиона рублей. Причины такого падения не раскрываются.

В феврале 2025 года сообщалось, что на ресторан рэперов подали в суд. Арбитражный суд Москвы получил заявление к ООО «Фест», которое принадлежит рэперам, от АО «Оптиком». Сумма иска превысила 59 тысяч рублей.

Лидия Пономарева

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