Тимати и Егор Крид столкнулись с проблемами в ресторанном бизнесе
Российские артисты Егор Крид и Тимур Юнусов, также известный под псевдонимом Тимати, столкнулись с крупными финансовыми потерями на ресторанном бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Отмечается, что выручка ООО «Фест», учредителями которого и являются музыканты, в 2024-м составила 3,5 миллиона рублей. При этом годом ранее она превысила 60 миллионов.
Кроме того, финансовый отчет компании за прошлый год показал убыток в 23 миллиона рублей. Причины такого падения не раскрываются.
В феврале 2025 года сообщалось, что на ресторан рэперов подали в суд. Арбитражный суд Москвы получил заявление к ООО «Фест», которое принадлежит рэперам, от АО «Оптиком». Сумма иска превысила 59 тысяч рублей.
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