«Понимаешь, с кем целоваться надо?»: Марго Овсянникова намекнула, что хочет сблизиться с Егором Кридом
Певица Маргарита Овсянникова рассказала о личной жизни Егора Крида
Певица Маргарита Овсянникова поговорила о личной жизни Егора Крида. Артистка рассказала журналистам Super о поцелуе исполнителя с Люсей Чеботиной.
Со слов протеже Киркорова, на празднике в честь своего дня рождения Егор Крид поцеловал 28-летнюю Люсю Чеботину. Кадр сближения звезд попал в Интернет, затем в комментариях разгорелись обсуждения от поклонников.
Но Марго уверена, что фанатов интересуют вовсе не отношения Егора и Люси, а она сама.
«Вы представляете? А я думаю, это же надо было настроиться, поцеловаться, проснуться утром, а в рекомендациях все еще Маргошка Овсянникова на шариках летает», — поделилась артистка.
Затем Овсянникова обратилась напрямую к исполнителю хита «Потрачу» и намекнула, что в следующий раз ему стоит тщательно обдумать, кого именно целовать на публике.
«Егор, понимаешь, с кем целоваться надо?» — уточнила певица.
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