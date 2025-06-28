«Понимаешь, с кем целоваться надо?»: Марго Овсянникова намекнула, что хочет сблизиться с Егором Кридом

28 июня 2025, 15:33

Певица Маргарита Овсянникова рассказала о личной жизни Егора Крида

Егор Крид (Фото: Инстаграм* @egorkreed)

Певица Маргарита Овсянникова поговорила о личной жизни Егора Крида. Артистка рассказала журналистам Super о поцелуе исполнителя с Люсей Чеботиной.





Со слов протеже Киркорова, на празднике в честь своего дня рождения Егор Крид поцеловал 28-летнюю Люсю Чеботину. Кадр сближения звезд попал в Интернет, затем в комментариях разгорелись обсуждения от поклонников.



Но Марго уверена, что фанатов интересуют вовсе не отношения Егора и Люси, а она сама.





«Вы представляете? А я думаю, это же надо было настроиться, поцеловаться, проснуться утром, а в рекомендациях все еще Маргошка Овсянникова на шариках летает», — поделилась артистка.

«Егор, понимаешь, с кем целоваться надо?» — уточнила певица.