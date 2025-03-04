«Хочется быть бабушкой»: Мама певца SHAMAN не общается с его единственной дочерью

У певца SHAMAN (Ярослав Дронов) есть дочка Варя от первого брака. Он старается чаще видеться с малышкой и помогает ее маме деньгами, а вот бабушка девочки рассказала, что не может общаться с внучкой, но очень надеется на восстановление контакта.