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«Хочется быть бабушкой»: Мама певца SHAMAN не общается с его единственной дочерью

SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: Telegram @shaman_channel)

SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: Telegram @shaman_channel)

У певца SHAMAN (Ярослав Дронов) есть дочка Варя от первого брака. Он старается чаще видеться с малышкой и помогает ее маме деньгами, а вот бабушка девочки рассказала, что не может общаться с внучкой, но очень надеется на восстановление контакта.
Людмила Дронова рассказала, что не может общаться с внучкой, однако причин не раскрывает.

«Сейчас мы не общаемся. А раньше я всегда была рядом с Варей. Я для этого и приехала в Москву, чтобы находиться рядом. Потом не знаю, что там произошло. Но Варя приезжала ко мне», — призналась Дронова в интервью проекту «Почему так?».

Она отметила, что очень хорошо относится к бывшей невестке, которая одна воспитывала ее внучку, но уточнила, что Ярослав помогает деньгами, однако видит ребенка редко. Женщина с сожалением отметила, что время идет, и ей очень хочется быть настоящей бабушкой, пока внучка еще маленькая.

«Я не обижаюсь. Как говорит Ярослав, надо подождать — всему свое время», — рассказала Людмила.

Сам SHAMAN рассказывал, что является папой-праздником. Он приходит к дочери с подарками и хорошим настроением и вызывает у дочери только положительные эмоции. Сейчас артист редко видится с малышкой, так как у него много выступлений.

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Одна ушла, другая злоупотребляет спиртным, а третья всё ждёт обручального кольца: молодые избранницы 60-летнего Кая Метова
04 марта 2025, 14:21

Кай Метов (Фото: ВКонтакте, @kaymetovgroup)

Спутницы певца Кая Метова всегда намного его моложе, а ещё ни одна из них так и не дождалась заветного предложения руки и сердца. О личной жизни музыканта читайте в материале «Радио 1».

Девушка из Батайска



Целый год Кай Метов прожил с Анной Севериновой, она была на 22 года моложе музыканта. В 2015-м году певец привёз девушку из Батайска. Влюблённые не скрывали семейной идиллии, но официального предложения девушка так и не дождалась. Свой уход от Метова Анна объясняла тем, что в Москве ей просто не хватает солнца. Музыкант же утверждал, что у бывшей избранницы был слишком крутой нрав, с которым он порой не справлялся. Он заявил, что все её требования было выполнить невозможно. Расставание прошло спокойно.


Внебрачная дочь от женщины, которая злоупотребляет алкоголем



Другая избранница Метова Ольга Поповская родила ему дочь Анастасию.

Кай Метов (Фото: ВКонтакте, @kaymetovgroup)

Сейчас 48-летняя Ольга, по её словам, работает на Николо-Архангельском кладбище. Женщину часто можно застать в состоянии алкогольного опьянения, об этом свидетельствуют и интервью, которые она давала в нетрезвом состоянии. Кай Метов не комментирует судьбу бывшей возлюбленной, молчит и их общая дочь Анастасия.


Нынешняя избранница



Последние семь лет Кай Метов живёт с моделью и певицей Анастасией Рожковой, которая моложе его на 27 лет. Девушку не смущает разница в возрасте. Хотя певец планировал общих детей, предложение руки и сердца своей избраннице он так и не сделал. Анастасия Рожкова нисколько не сомневается, что возлюбленный от неё никуда не денется.


Всё-таки был женат?


Кай Метов (Фото: ВКонтакте, @kaymetovgroup)


Ходят слухи, что Метов был женат: его законной супругой стала кассир по имени Наталья, которая была его моложе всего на 5 лет. В этом союзе родилась дочь Кристина. Через 5 лет они развелись. Музыкант рассказывал, что разочаровался в семейной жизни. Возможно, из-за первого неудачного опыта Метов больше не хочет связывать себя узами брака.


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*Внесен в реестр иноагентов Минюста РФ
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«Что-то напутали»: Жена Петросяна прокомментировала информацию о долгах за ЖКУ
Татьяна Брухунова опровергла информацию о долгах за ЖКУ
04 марта 2025, 14:15

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла информацию о том, что не платит за ЖКУ. Ее слова приводит 360.ru.
Ранее Shot писал, что Брухунова задолжала за услуги ЖКХ более 300 тысяч рублей.
«Это просто неправда. Думаю, что-то напутали либо хотели создать новость там, где ее нет», — заявила Брухунова.

Известно, что на супругу Петросяна оформлено две квартиры — одна на Лесной улице в Тверском районе, вторая — в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках, за нее якобы и не платила Брухунова.

Тем временем ​жена известного артиста отдыхала на Байкале в комбинезоне, купленном на барахолке. По ее словам, точно такой же носила принцесса Диана.

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Убийство матери, рождение за решеткой и многочисленные инсульты: трагичная жизнь Бориса Моисеева
04 марта 2025, 14:02

Борис Моисеев (фото: РИА Новости / Руслан Кривобок)

В 2022 году из жизни ушел знаменитый танцовщик и певец Борис Моисеев. Из-за перенесенных инсультов он практически не появлялся на публике, но поклонники продолжали надеяться на его возвращение. Однако финал его жизни оказался печальным — артист скончался в одиночестве.
При жизни Моисеев делился многочисленными историями о своем непростом прошлом. Кто-то верил в его рассказы, кто-то считал, что он сознательно драматизировал события ради образа эпатажной личности. 4 марта артист мог отпраздновать свой день рождения. О том, как он жил, расскажет «Радио 1».

Родился за решеткой


Борис Моисеев появился на свет 4 марта 1954 года в женской исправительной колонии в Могилеве. Его мать, Геня Моисеева, родила третьего сына в неволе. По словам артиста, она отбывала срок по политической статье.

О своем отце Борис так ничего и не узнал. Однако в детстве он однажды обнаружил под дверью квартиры сверток с копченой скумбрией — настоящей роскошью по тем временам. По словам матери, это принес отец Бориса.

«В тюрьму она попала в 1953 году после того, как на каком-то партийном собрании завода резко ответила лидеру местной ячейки. И тайну моего отцовства она унесла с собой. Она никому не сказала, кто мой отец, ни родственникам, ни мне, сколько я ни спрашивал ее об этом. Она знала, что делала, и никогда не жалела об этом», — рассказал Моисеев в беседе с aif.ru.

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Детство, полное трудностей


Физически крепким мальчиком Боря не был, часто становился объектом насмешек. Один из самых ярких случаев произошел в пионерском лагере: он не смог сдержать смех во время линейки, рассмешил остальных и сорвал мероприятие.

«Директор лагеря избил меня скакалкой. И даже не веревками, а ручками от скакалки. Мать приехала в лагерь разбираться. Я думал, она его убьет», — поделился Моисеев.

Несмотря на все тяготы, Борис вспоминал мать как доброго и светлого человека. Она всегда старалась наставлять сыновей на правильный путь, внушая им добро и терпение.

Начало карьеры


С самого детства Моисеев мечтал о танцах. Когда он вырос, то поступил в Минское хореографическое училище и окончил его по специальности классического танцовщика. Затем переехал в Прибалтику, где работал в музыкальном театре.

Популярность к нему пришла в конце 1970-х, когда он стал участником трио «Экспрессия». Коллектив быстро заметила Алла Пугачева и предложила сотрудничество.

Позже участники группы решили попробовать себя за границей. Моисееву даже удалось стать хореографом и режиссером-постановщиком в муниципальном театре Нового Орлеана.

Борис Моисеев (фото: РИА Новости / Михаил Фомичев)

Убийца остался на свободе


Во время пребывания Бориса в Америке его мать скончалась. Женщина долго болела диабетом, перенесла несколько операций. За ней ухаживала помощница.

«В одну из ночей глухонемой инвалид-сосед, пьяный в стельку, не дошел до своего пятого этажа, остановился на нашем четвертом, зашел в незапертую дверь и убил маму своим костылем. У него был какой-то конфликт с женой. Он перепутал этаж, квартиру, дверь. Убийца даже в тюрьму не сел. Что судить глухонемого, да еще инвалида?» — рассказал Борис.

После возвращения в Россию Моисеев не только продолжил танцевать, но и попробовал себя в качестве певца. С каждым годом он все больше шокировал публику своими образами и поведением.

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Загадочный сын и борьба с болезнью


Однажды Борис намекнул, что у него есть внебрачный сын, но подробностей не раскрыл.

В 2010 году появились слухи о его возможной свадьбе с американкой Адель Тодд. Однако в тот же период у артиста случился инсульт, который навсегда изменил его жизнь. После него последовал как минимум еще один. Моисеев частично потерял способность говорить, у него отказала левая рука. Со временем он все реже появлялся на публике, постепенно превращаясь в затворника.

Его быт помогали вести домработница и концертный директор Сергей Горох, так как близких отношений с братьями у Бориса, судя по всему, не сложилось.

Семейные разногласия


Один из братьев, Маркс Толкач, утверждал, что Борис преувеличивал драматизм своей биографии. В интервью «Комсомольской правде» он заявил:

«У всех троих братьев один отец — Михаил Харитонович Толкач. Он был хорошим человеком, но война разлучила наших родителей. Несмотря на расставание, появился на свет Боря. Отец иногда к нам приезжал», заявил он в интервью «Комсомольской правде».

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Любовники, три брака, домогательства Берии, гепатит, пытки и лагеря: Что стало переломным моментом для Татьяны Окуневской?
04 марта 2025, 13:42

Татьяна Окуневская (Фото: кадр из фильма)

Звезда «Пышки» трижды выходила замуж, но это не мешало ей иметь множество любовников.
Существовали слухи, что Татьяну Окуневскую приговорили к 10 годам лагерей за измены лауреату Сталинской премии Борису Горбатову с иностранцами.

Однако сама актриса утверждала, что причиной этого стал ее отказ Лаврентию Берии. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Роль в немом кино

С самого начала Татьяна Окуневская столкнулась с жестокими реалиями жизни: ее отец, служивший офицером в царской армии до прихода советской власти, получил ярлык «врага народа».

В третьем классе девочку исключили из школы из-за родства с «лишенцем», и только благодаря доброте директора другого учебного заведения ей удалось завершить среднее образование.

Следуя примеру двоюродного брата, она поступила в архитектурный институт, но свое призвание нашла случайно, когда ассистенты Михаила Ромма пригласили ее на съемки фильма «Пышка». Несмотря на благодарность за эту роль в немом кино, о Ромме она впоследствии отзывалась холодно, как и о некоторых известных коллегах.

По мнению Татьяны, Нонна Мордюкова была недостаточно привлекательной, Тамара Макарова — бездарной, а Валентина Серова много пила. Татьяна считала себя дивой и интеллигенткой, хотя не могла похвастаться благородным происхождением.

Заключения в тюрьмах и лагерях

Несмотря на высокомерие актрисы, никто не мог бы пожелать ей той участи, которая настигла её в 1948 году: звезду арестовали за антисоветскую агитацию и пропаганду, что положило начало её злоключениям в тюрьмах и лагерях.

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Татьяна упоминала, что свободой она расплатилась за отказ министру госбезопасности СССР. Также актриса говорила о домогательствах со стороны Лаврентия Берии, однако её дочь Инга впоследствии активно опровергала эти утверждения.

Любовь зрителей

В своих мемуарах «Татьянин день» актриса размышляла о том, почему зрители полюбили её, несмотря на небольшие роли в фильмах, таких как «Пышка» и «Горячие денечки». Она считала, что советские положительные героини не должны быть сексуальными.

Роль в «Майской ночи» обернулась для актрисы трагедией: Лаврентий Берия проявил к ней интерес, что закончилось домогательствами или даже изнасилованием. Этот факт подтвердили писатели Антонов-Овсеенко, Борщаговский и Оклянский.

Аресты и открытый характер

История с арестом актрисы связана с её открытым характером: она не боялась критиковать советскую власть даже на публичных мероприятиях. Кроме того, современники указывали на её любвеобильность как на основную причину её бед.

В 18 лет Татьяна вышла замуж за студента ВГИКа Дмитрия Варламова, который обещал снимать её в своих будущих фильмах. Однако этот брак оказался неудачным: несмотря на то что Варламов некоторое время возглавлял институт, его жестокое обращение и ревность привели к быстрому разводу. Даже рождение дочери Инги не спасло их отношения.

В 20 лет Татьяна стала частью столичной богемы и начала активно флиртовать, что приносило ей определенные выгоды. Например, на съемках в Киеве замминистра НКВД Украины, влюбленный в неё, сбрасывал продукты для её семьи прямо с самолета.

Фото: iStock/Vera_Petrunina

В 23 года она потеряла работу из-за ареста и расстрела своего отца и бабушки. Вернуться на прежние позиции ей помогло второе замужество — её муж Борис Горбатов стал известным прозаиком и получил две Сталинские премии. Вместе они написали сценарий для фильма «Небо над Донбассом», где Татьяна сыграла главную роль. После выхода романа Горбатова «Непокоренные» жизнь Окуневской изменилась: она переехала в квартиру на Беговой, пользовалась услугами кремлевской больницы и имела личного водителя.

Татьяна не испытывала благодарности к своему нелюбимому мужу и имела романы на стороне, о которых он часто знал. Среди её поклонников были такие личности, как глава Югославии Иосип Броз Тито, посол Владо Попович и индийский дипломат из клана Ганди, что сделало её уязвимой к обвинениям в связях с иностранцами и непристойном поведении.

Провокационный тост

Существует несколько версий событий, приведших к неприятностям Татьяны Окуневской. По одной из них, Берия сообщил Сталину, что актриса позорит своего мужа и осуждает советскую власть. По другой версии, Лаврентий Павлович сам проявлял интерес к Окуневской и, возможно, мстил ей за отказ. Третья причина связана с её отказом министру госбезопасности Виктору Абакумову. Четвертая версия касается провокационного тоста, который Татьяна произнесла во время застолья после съемок «Сказки о царе Салтане», в котором она назвала коммунистов лживыми людьми.

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Привлекала внимание охранников и вышла на свободу

В 1948 году Татьяна Окуневская была арестована без ордера по 58-й статье на глазах у дочери. Она провела 13 месяцев на Лубянке, подвергаясь пыткам, а затем получила 10 лет в лагерях. Несмотря на тяжелые условия, актриса сохраняла гордость и высокомерие, могла противостоять надзирателям и привлекала внимание охранников.

В 1954 году, после смены пяти лагерей, она вышла на свободу по амнистии. За несколько месяцев до этого ее муж, Горбатов, умер от сердечного приступа, что Окуневская связывала с его предательством, так как он развелся с ней и женился повторно после ареста.

Плохая жена

Константин Симонов, лучший друг Горбатова, написал резкое стихотворение к освобождению Татьяны Окуневской, в котором назвал её плохой женой, обвинив в том, что она свела хорошего человека в могилу. Это стихотворение, а также её репутация, оказали влияние на её карьеру: актрисе не удалось остаться в «Ленкоме», роли в кино стали менее значительными, хотя поклонники всё же оценили её появления в фильмах «Звезда пленительного счастья» и «Короткое дыхание любви».

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Влюбилась в заключенного

Что касается личных отношений, после ареста Окуневская всерьез влюбилась в заключенного по имени Алексей, но из-за частых перемещений в лагерях связь с ним прервалась. Позже её избранником стал Арчил Гомиашвили — экранный Остап Бендер, который обвенчался с ней, но после распада их союза остался её другом, что было редкостью для актрисы.

Общение с мужьями и зятьями также было непростым: врач Давид Липницкий не смог долго жить с такой своенравной тещей и снял для неё отдельную комнату. Когда дочь Инга вышла замуж за переводчика Виктора Суходрева, Окуневская выразила недовольство, назвав зятя кагэбэшником. Инга была единственной, кто мог противоречить матери и даже называла мемуары актрисы мифотворчеством, особенно не веря в историю о насилии со стороны Берии.

Последние годы жизни

Внуки обожали бабушку, которая любила устраивать большие праздники. В последние годы своей жизни актриса пыталась убедить себя и окружающих в том, что сохранила молодость — в отличие от своих постаревших коллег.

Она занималась йогой, обливалась холодной водой и в возрасте 85 лет решилась на свою первую пластическую операцию. К сожалению, эта процедура оказалась роковой: в клинике ей был занесён гепатит С, и после двух лет борьбы с болезнью звезда скончалась.

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«Немножечко дружим»: Киновед раскрыл, как приглашение Юры Борисова на «Оскар-2025» связано с Трампом
Киновед Шпагин: приглашение РФ на «Оскар-2025» говорит о желании Трампа дружить
04 марта 2025, 13:38

Юра Борисов и его жена Анна (фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)

Вокруг состоявшейся в США 97-й церемонии вручения наград американской киноакадемии «Оскар» много разговоров. Среди номинантов награждения оказался российский актер Юра Борисов, который не получил заветную статуэтку. Однако российский зритель все равно признает его победителем.
Киновед Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» заявил, что присутствие на премии российских актеров и награждение связаны с политикой.

«Члены жюри — люди известные и занятые. И они решают всегда давать тому, что уже так или иначе известно, или слушать, что им скажут главные. Здесь у меня почти нет никакого сомнения, что как только подул новый ветерок под названием «Трамп» — сразу же «Анора» вылезла, в первую очередь через Юру Борисову. Нельзя представить, чтобы он вдруг стал номинантом в 2014 или 2022 году. Это отчасти и политический приз», — объяснил эксперт.

По его словам, Юра Борисов теперь в тренде и будет активно приглашаться в западные кинопроекты.

«Это, конечно, жест доброжелательности со стороны Америки — якобы начинаем немножечко дружить. Юра Борисов для американского зрителя простой русский. Он ассоциируется немножко с бандитом, немножко с отморозком — с чем-то опасным и безбашенным, но в то же время душевным», — подчеркнул Шпагин.

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