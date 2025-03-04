«Хочется быть бабушкой»: Мама певца SHAMAN не общается с его единственной дочерью

SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: Telegram @shaman_channel)
У певца SHAMAN (Ярослав Дронов) есть дочка Варя от первого брака. Он старается чаще видеться с малышкой и помогает ее маме деньгами, а вот бабушка девочки рассказала, что не может общаться с внучкой, но очень надеется на восстановление контакта.
Людмила Дронова рассказала, что не может общаться с внучкой, однако причин не раскрывает.
Она отметила, что очень хорошо относится к бывшей невестке, которая одна воспитывала ее внучку, но уточнила, что Ярослав помогает деньгами, однако видит ребенка редко. Женщина с сожалением отметила, что время идет, и ей очень хочется быть настоящей бабушкой, пока внучка еще маленькая.
Сам SHAMAN рассказывал, что является папой-праздником. Он приходит к дочери с подарками и хорошим настроением и вызывает у дочери только положительные эмоции. Сейчас артист редко видится с малышкой, так как у него много выступлений.
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«Сейчас мы не общаемся. А раньше я всегда была рядом с Варей. Я для этого и приехала в Москву, чтобы находиться рядом. Потом не знаю, что там произошло. Но Варя приезжала ко мне», — призналась Дронова в интервью проекту «Почему так?».
Она отметила, что очень хорошо относится к бывшей невестке, которая одна воспитывала ее внучку, но уточнила, что Ярослав помогает деньгами, однако видит ребенка редко. Женщина с сожалением отметила, что время идет, и ей очень хочется быть настоящей бабушкой, пока внучка еще маленькая.
«Я не обижаюсь. Как говорит Ярослав, надо подождать — всему свое время», — рассказала Людмила.
Сам SHAMAN рассказывал, что является папой-праздником. Он приходит к дочери с подарками и хорошим настроением и вызывает у дочери только положительные эмоции. Сейчас артист редко видится с малышкой, так как у него много выступлений.
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Элина Позднякова