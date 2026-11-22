22 ноября 2026, 22:29

Глюкоза призналась, что ей стало некомфортно среди большого количества людей

Глюкоза (Фото: Instagram* / @glukozamusic)

Глюкоза призналась, что в последнее время стала испытывать дискомфорт в местах, где собирается много людей. Певица рассказала, что сейчас ей гораздо приятнее проводить время в спокойной обстановке и рядом с самыми близкими. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артистка подчеркнула, что не считает своё состояние панической атакой. По её словам, сейчас ей просто хочется меньше бывать на публике и чаще находиться там, где не приходится думать о том, какое впечатление она производит на окружающих.





«В последнее время не очень уютно себя чувствую там, где много народу. Мне не кажется, что у меня какая-то паническая атака, просто такое состояние, что хочется быть рядом больше с близкими людьми. Там, где тебе не нужно себя как-то показывать, можно расслабляться. Такой период», — высказалась артистка на премии «Распаковка 2026».