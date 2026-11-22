22 ноября 2026, 21:59

Дженнифер Лоуренс показала результат операции по увеличению груди в эфире

Дженнифер Лоуренс (Фото: кадр из фильма «Красный воробей»)

36-летняя Дженнифер Лоуренс впервые публично призналась, что сделала операцию по увеличению груди. Актриса рассказала об изменениях во внешности во время участия в шоу Watch What Happens Live, где появилась вместе с коллегой по «Голодным играм» Джошем Хатчерсоном.





Тема возникла после того, как ведущий Энди Коэн вспомнил необычную историю о женщине, которой якобы сломали нос грудью во время драки. В ответ Лоуренс неожиданно поделилась личным опытом и сообщила, что недавно установила импланты.





«Да, и у меня есть импланты. Они совсем новые», — заявила актриса.

Дженнифер Лоуренс (Фото: кадр из шоу Watch What Happens Live)

«Нет, полноценный третий. Кажется! Такой же, как и раньше», — отметила знаменитость.