«У меня полноценный третий»: Дженнифер Лоуренс впервые рассказала об увеличении груди
Дженнифер Лоуренс показала результат операции по увеличению груди в эфире
36-летняя Дженнифер Лоуренс впервые публично призналась, что сделала операцию по увеличению груди. Актриса рассказала об изменениях во внешности во время участия в шоу Watch What Happens Live, где появилась вместе с коллегой по «Голодным играм» Джошем Хатчерсоном.
Тема возникла после того, как ведущий Энди Коэн вспомнил необычную историю о женщине, которой якобы сломали нос грудью во время драки. В ответ Лоуренс неожиданно поделилась личным опытом и сообщила, что недавно установила импланты.
«Да, и у меня есть импланты. Они совсем новые», — заявила актриса.
После этого Дженнифер немного опустила шаль, чтобы продемонстрировать результат операции. Коэн попытался угадать размер груди звезды и предположил, что он соответствует второму. Однако Лоуренс поправила ведущего, уточнив, что речь идёт о третьем размере.
«Нет, полноценный третий. Кажется! Такой же, как и раньше», — отметила знаменитость.Кроме того, актриса не стала скрывать, кому доверила проведение пластической операции. Её хирургом стал Стивен Тейтельбаум, работающий в Санта-Монике.