Появились фотографии со второй свадьбы певицы Майли Сайрус
Певица Майли Сайрус показала свадебные фотографии с барабанщиком Максом МорандоНа одном из кадров молодожёны позируют вместе: Майли выбрала элегантное белое платье с длинным шлейфом, а её избранник предстал в чёрном костюме и солнцезащитных очках. Фотографии выполнены в чёрно-белой гамме. Публикацию артистка подписала лаконично: «M + M 11.21.26».
Как сообщалось ранее, церемония состоялась 21 ноября в Палм-Спрингс. Для торжества пара выбрала площадку у бассейна, которую украсили аркой с белыми цветами. Среди гостей были мама Майли Тиш Сайрус и её сестра Ноа. На свадебном ужине также подготовили особое меню с инициалами молодожёнов — M+M.
Отношения Сайрус и Морандо продолжались около пяти лет. О помолвке стало известно после того, как музыкант сделал певице предложение в Киото примерно за год до свадьбы. Для Майли этот брак стал вторым: ранее она была замужем за актёром Лиамом Хемсвортом. Их отношения завершились разводом в 2020 году.
Теперь певица сама показала поклонникам атмосферу торжества и поделилась романтичными кадрами с мужем. Судя по опубликованному снимку, для свадебной фотосессии супруги выбрали сдержанную классическую эстетику — чёрно-белую съёмку, лаконичные образы и минимум отвлекающих деталей.