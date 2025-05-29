«Хочется больше оголяться»: Эвелина Бледанс ответила на нападки хейтеров
Эвелина Бледанс заявила, что любит оголяться в жару
Эвелина Бледанс недавно опубликовала совместное фото с Анфисой Чеховой. Снимок спровоцировал волну критики в адрес Бледанс, которую назвали вульгарной и развратной из-за платья с глубоким декольте.
Чехову же, напротив, привели в пример, указав, что она одета более скромно.
«Общественная Служба Новостей» связалась с Бледанс и узнала, что она думает о хейте в свой адрес.
Эвелина отметила, что каждый поклонник её творчества вправе высказывать своё мнение по поводу любого публичного человека.
«Это право людей меня осуждать! Да, мне нравится иногда экспериментировать с нарядами, могу позволить себе надеть что-то откровенное. Простите, но уже жарко, и как-то хочется больше оголяться», – высказалась Бледанс.Также телезвезда отметила, что особо не расстраивается из-за негативных комментариев. Напротив, она рада, что у людей есть к ней интерес.
В заключение Бледанс добавила, что нападки хейтеров ни к чему не приведут и не поспособствуют смене стиля звезды, поскольку у неё хорошая фигура, которую она намерена демонстрировать.