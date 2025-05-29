«Я консервативен»: Агутин перечислил «красные флаги» в женщинах

29 мая 2025, 12:47

Агутин заявил, что не приемлет в женщинах мужественность

Леонид Агутин (фото: Instagram* @agutinleonid)

Леонид Агутин стал гостем «Шоу Воли». В программе певец перечислил «красные флаги» в женщинах.





Артист отметил, что не приемлет мужественность в представительницах прекрасного пола.





«Я вообще консервативен: женщины должны быть женственные, а мужчины – мужественными. Сейчас такое время, что не все женщины, к сожалению, такие. Любая грубость – ненормативная лексика и всё то, что женщине не идет – мне не нравится», – отметил Агутин.

«Мужчины, запомните, нет никакого «я». Есть только мы и общее. Если ты мужчина, то у тебя есть твоя работа, на которой ты получаешь нашу зарплату», – отметил в заключение шоумен.