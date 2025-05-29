«Я консервативен»: Агутин перечислил «красные флаги» в женщинах
Агутин заявил, что не приемлет в женщинах мужественность
Леонид Агутин стал гостем «Шоу Воли». В программе певец перечислил «красные флаги» в женщинах.
Артист отметил, что не приемлет мужественность в представительницах прекрасного пола.
«Я вообще консервативен: женщины должны быть женственные, а мужчины – мужественными. Сейчас такое время, что не все женщины, к сожалению, такие. Любая грубость – ненормативная лексика и всё то, что женщине не идет – мне не нравится», – отметил Агутин.Также певец согласился, что в отношениях мужчина должен делиться частью своей зарплаты с возлюбленной, а она, в свою очередь, может тратить заработанные ею деньги только на себя.
Ведущий шоу Павел Воля поддержал певца.
«Мужчины, запомните, нет никакого «я». Есть только мы и общее. Если ты мужчина, то у тебя есть твоя работа, на которой ты получаешь нашу зарплату», – отметил в заключение шоумен.Напомним, что Агутин женат на артистке Анджелике Варум, на которой женился в 2000 году. У пары есть дочь Елизавета-Мария, которая с детства проживает в Майями. Девушка решила пойти по стопам родителей и тоже стала певицей.