«Хочется дочку»: победившая бесплодие Надежда Ангарская мечтает родить третьего ребенка

Надежда Ангарская (Фото: Инстаграм* @nadezhdaanga)
Актриса и юмористка Надежда Ангарская рассказала о желании родить третьего ребенка и сделать пластическую операцию, пишет сайт «Страсти».
«После рождения второго ребенка захотелось третьего. Но я понимаю, что мне уже 42 года. Осталось не так много времени, чтобы родить», — поделилась Ангарская.
Она отметила, что мечтает родить дочь. У нее уже есть двое сыновей от разных браков.
По словам теледивы, она также готова на пластическую операцию, однако хотела бы сделать ее после рождения ребенка.
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