Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала о своем страшном диагнозе

Надежда Ангарская (Фото: соцсети)
На сегодняшний день у звезды Comedy Woman Надежды Ангарской подрастают двое детишек. Однако ранее врачи ставили ей диагноз: бесплодие. Дело в том, что у Ангарской был лишний вес. Именно желание иметь детей стало причиной решения во что бы то ни стало похудеть. Ей удалось сбросить 30 кг за шесть месяцев.
«Худела сама, без врачей и без мяса. Как итог, я начала очень сильно терять волосы. Я становилась просто лысой. Оказалось, что у меня мало железа. Делала как будто бы все правильно, но нужны были добавки, потому что уменьшается количество потребляемой пищи, а с ними уменьшается количество потребляемых витаминов», — написала Ангарская в соцсети.
Тогда она обратилась к трихологу, который посоветовал ей прийти после родов. Женщина рассказала про свой диагноз, но поверила в то, что сможет стать матерью и в итоге забеременела самостоятельно и родила.
Надежда Ангарская (Фото: соцсети)
После двух беременностей Ангарская вновь страдает от лишнего веса, но всеми силами старается привести себя в форму.
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