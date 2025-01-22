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Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала о своем страшном диагнозе

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала о бесплодии
Надежда Ангарская (Фото: соцсети)

Надежда Ангарская (Фото: соцсети)

На сегодняшний день у звезды Comedy Woman Надежды Ангарской подрастают двое детишек. Однако ранее врачи ставили ей диагноз: бесплодие. Дело в том, что у Ангарской был лишний вес. Именно желание иметь детей стало причиной решения во что бы то ни стало похудеть. Ей удалось сбросить 30 кг за шесть месяцев.
«Худела сама, без врачей и без мяса. Как итог, я начала очень сильно терять волосы. Я становилась просто лысой. Оказалось, что у меня мало железа. Делала как будто бы все правильно, но нужны были добавки, потому что уменьшается количество потребляемой пищи, а с ними уменьшается количество потребляемых витаминов», — написала Ангарская в соцсети.

Тогда она обратилась к трихологу, который посоветовал ей прийти после родов. Женщина рассказала про свой диагноз, но поверила в то, что сможет стать матерью и в итоге забеременела самостоятельно и родила.
Надежда Ангарская (Фото: соцсети)


После двух беременностей Ангарская вновь страдает от лишнего веса, но всеми силами старается привести себя в форму.

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#соцсети
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#диагноз
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#волосы
«Таню обгадили»: Брухунова после скандала, бросив детей от Петросяна, сбежала из России и сделала заявление
22 января 2025, 14:29

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

Жена Петросяна покинула Россию после скандал в социальных сетях. Речь идет о ее резком высказывании в адрес тех девушек, которые приобретают подделки известных мировых брендов. Подробности – в материале «Радио 1».

Бурхунова прилетела на Мальдивы


Татьяна Брухунова сообщила своим подписчикам, что отправляется в отпуск вместе с супругом, при этом она не упомянула о детях. Вероятно, они остались в Москве под присмотром нянь или бабушки. В социальных сетях супруга 79-летнего артиста уже поделилась фотографиями с отдыха. Однако даже на солнечном острове Татьяна жена юмориста продолжает высказываться о случившемся.

«Накидали <...> на вентилятор и радуются! На здоровье. Если больше ничего людей не радует. Таню обгадили — порадовались. День прожит не зря!» — написала она.

Скандал с «палеными» сумками


Недавно Брухунова столкнулась с жесткой критикой в сети после того, как осудила девушек, покупающих поддельные сумки известного бренда. Напомним что Татьяна Брухунова придает огромное значение брендовой одежде и аксессуарам, и в течение полугода искала винтажную сумку Hermes 1989 года в шоколадном цвете. Стоимость ее выходов в свет может достигать миллионов рублей. Неудивительно, что подделки вызывают у нее бурю возмущения.

Однако не все пользователи сети поддержали ее пристрастие к оригинальным вещам. Некоторые из них задали ей вопрос, когда именно она начала носить люксовые вещи, будучи «тульской девушкой из хрущевки», которая по счастливой случайности стала богатой. Татьяна не выдержала колкостей и на следующий день сообщила, что заблокировала всех своих критиков, назвав их «невменяемыми».

К слову, еще несколько лет назад избранницу Петросяна регулярно высмеивали за «бабушкину» манеру одеваться. Сегодня же она считает себя иконой стиля. Однако все гладко в жизни Татьяны было не всегда.


Евгений Петросян и Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

«Выкручивалась как могла»


Директор Театра эстрадных миниатюр Татьяна Брухунова наслаждается жизнью в комфорте и достатке с юмористом Евгением Петросяном. Однако в молодости, когда ей было 32 года, она столкнулась с серьезными финансовыми трудностями после переезда в столицу. По словам Брухуновой, в начале своей карьеры она не могла похвастаться высокой зарплатой. Тем не менее, возлюбленная народного артиста России принципиально избегала обращения за финансовой помощью к родителям, стремясь к независимости.

«Когда я училась в университете, мне приходилось занимать деньги у подруг. Но я всегда возвращала долг вовремя! Я выкручивалась как могла. Конечно, было бы проще позвонить родителям и попросить о помощи. Но какой смысл уезжать в чужой город, если постоянно обращаться к маме и папе?» — поделилась Татьяна Брухунова в своем микроблоге.
Супруга комика также рассказала, что из-за долгов она испытывала бессонницу и постоянно чувствовала физическую усталость. Тем не менее, ей удалось справиться с трудностями. Со временем зарплата Татьяны начала увеличиваться, и она научилась эффективно планировать свои расходы. Затем, благодаря браку с Петросяном, она и вовсе забыла про все финансовые неурядицы.

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«Страшно грустно»: Хилькевич приняла решение в отношении младшей дочки
Актриса Анна Хилькевич отказалась от грудного вскармливания дочери
22 января 2025, 14:29

Анна Хилькевич (Фото: соцсети)

Многодетная мама Анна Хилькевич приняла важное решение в отношении младшей дочери Оливии. Она решила прекратить грудное вскармливание малышки.
Об этом сама артистка написала в своём телеграм-канале. По её словам, такое решение далось её непросто: сам процесс кормления приносил анне радость.

«Сегодня я приняла решение… аж сердце щемит… закончить с ГВ (грудным вскармливанием — прим. ред.). Как бы я ни хотела этого не делать, но, здраво смотря на ситуацию, я понимаю, что смысла в этом мало. Основная причина в том, что Оливия так и не берет грудь», — написала актриса.

Анна добавила, что современное питание для детей разнообразное и полноценное, что старшие ее дочери мало находились на грудном вскармливании, что никак не отразилось на них.

«Я вот это все пишу и сама себя как будто успокаиваю…Мне страшно грустно от того, что я решила так», — написала Хилькевич.

Артистка также поблагодарила подписчиц за поддержку и понимание в отношении принятого решения.

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#питание
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Блогерам Лерчек её экс-супругу Артёму Чекалину продлили срок ареста
22 января 2025, 14:15

Валерия Чекалина/Лерчек (Фото: соцсети)

Троицкий районный суд города Москвы продлил блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным и их бизнес-партнеру Роману Вишняку срок домашнего ареста еще на два месяца.
Таким образом, данная мера пресечения будет действовать как минимум до 26 марта 2025 года, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Экс-супруги Чекалины были отправлены под домашний арест осенью прошлого года. Их обвиняют в незаконном выводе денежных средств за границу.

Валерия Чекалина/Лерчек (Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы)

Ведомство опубликовало ряд фотографий с заседания по громкому процессу. На снимках видно, что Лерчек и её бывший муж выслушивали приговор с каменными и опустошёнными выражениями лиц и потухшими глазами. Вишняк в кадре смотрелся пободрее.

Артём Чекалин (Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы)

Напомним, всех троих обвиняют в том, что они осуществили перевод крупной суммы в валюте за пределы Российской Федерации с использованием фальшивых документов. В случае доказательства вины обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы.

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#приговор
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#супруги
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Сын Михаила Боярского рассказал, что запрещено в их семье
Депутат Боярский: я делаю замечания детям за слова-паразиты и просторечие
22 января 2025, 13:16

Фото: Михаил Боярский и Сергей Боярский (соцсети)

Проблема отцов и детей актуальна в любое время, и очень важно достичь в семье взаимопонимания и спокойствия.
Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с «Радио 1» заявил, что конкретных правил в их семье нет, однако некоторые «замечания» имеют место быть.

«Я делаю замечания, если слышу вдруг появившиеся в лексиконе некрасивые слова, просторечие. Стараюсь, чтобы не было таких слов-паразитов, которые, к сожалению, даже взрослые часто используют, а к детям они прилипают еще больше. Но никах схем воспитания у меня нет», — сказал депутат.

По его мнению, в воспитании детей играет важную роль атмосфера, царящая в семье, а именно отношения между родителями.

«Если родители не ругаются и не хамят, ведут себя правильно и между собой, и во внешнем контуре, то дети все впитают, как губки, и будут повторять. Родители должны начинать с себя, потому что дети — это наше отражение», — сказал Боярский.

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#артист
#шоу-бизнес
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Сбежала от Ивана Урганта и вышла замуж за бандита: что стало с телеведущей Татьяной Геворкян?
22 января 2025, 13:13

Татьяна Геворкян (Фото: соцсети)

В нулевые карьера телеведущей Татьяны Геворкян находилась на самом пике: работа на популярном тогда канале MTV, должность главного редактора в молодёжном журнале Yes!
В прошлом году Геворкян исполнилось 50 лет, она продолжает вести и участвовать в телевизионных шоу. О том, как сейчас складывается жизнь журналистки, читайте в материале «Радио 1».


Путь к славе



Татьяна Геворкян родилась в Москве. Окончила школу в Индии, а высшее образование получила во ВГИКе.

Татьяна Геворкян работала телеведущей на канале MTV (Фото: соцсети)

Свой творческий путь Геворкян начала с должности пресс-атташе на радио MAXIMUM в 1995 году. Уже в 1998-м Татьяна вела две передачи на канале MTV — «Гид по стилю» и «Стилиссимо», а с лета 1999 года стала ведущей хит-парада «Русская десятка».

Кроме работы на ТВ, Геворкян снималась в кино, занималась бизнесом, запустила серию мастер-классов и развивала личный бренд.


Десять раз предлагал выйти замуж



С шоуменом и телеведущим Иваном Ургантом Геворкян познакомилась, когда работала на MTV: они вместе вели шоу «Экспрессо».

По слухам, Иван никак не решался сделать первый шаг. Когда у Татьяны появился богатый ухажёр, Ургант начал действовать. Из совместного отпуска в Португалии они вернулись парой и вскоре начали жить вместе.

Татьяна Геворкян и Иван Ургант (Фото: соцсети)

Это были гармоничные отношения: влюблённые имели похожие стремления в жизни, были увлечены общей работой. Однако, вскоре между ними начались размолвки. Дело в том, что Иван Ургант настаивал на свадьбе и даже 10 раз предлагал Татьяне руку и сердце. Он мечтал о семье и детях, а Геворкян на тот момент интересовала успешная карьера. Тем не менее, девушка однажды сказала: «Да».


Почему свадьба не состоялась?



Согласившись стать женой Ивана Урганта, Татьяна попросила перенести свадьбу на полгода. Она всё время придумывала новые отговорки, чтобы не идти под венец. Позже телеведущая сама призналась, что просто не хотела выходить замуж, поскольку со штампом в паспорте теряется вся романтика, да и о рождении детей никогда не думала.

В последний год их отношений Татьяна много работала, и нервная система не выдержала нагрузки. Ей пришлось восстанавливать своё психическое здоровье.

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Скандалы участились, а потом Геворкян беспочвенно обвинила Ивана Урганта в измене и ушла. Попытки вернуть её не увенчались успехом.

Общение сошло на нет, а после того, как Иван узнал, что его экс-возлюбленная начала встречаться с другим, он отказался вести мероприятия с ней.


Всё-таки вышла замуж



В 2013 году Татьяна Геворкян согласилась на замужество: её избранником стал бизнесмен Александр Низаметдинов.

Говорят, его привлекали к уголовной ответственности за незаконное обналичивание денег в крупных суммах и другие финансовые махинации.

Татьяна Геворкян (Фото: соцсети)

На просторах медиа информации о том, что Геворкян развелась, не было. На публике телеведущая появляется в основном одна, а в соцсетях рассказывает только о творческих планах и работе.

С апреля 2023 года Татьяна Геворкян — ведущая подкаста «Не лыком шиты» на Первом канале, а с января 2024 года ведёт программу «Модный приговор» вместе с Эвелиной Хромченко и Александром Роговым.

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Пётр Чернышёв уехал от неё в США, а молодой муж ушёл к другой: Как сейчас живёт Аниканова, её связь с супругом Заворотнюк
22 января 2025, 13:10

Мария Аниканова (Фото: кадр из фильма «Нюхач»)

Помните Марию Аниканову? Она часто появляется на телевидении, особенно в сериалах. Интересно, что в молодости актриса была фигуристкой и выступала на льду с мужем Анастасии Заворотнюк.
Однако у нее остались обиды на него. Каковы отношения между Марией Аникановой и Петром Чернышевым, и как сложилась личная жизнь этой успешной актрисы? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Унижения со стороны тренеров

Мария Аниканова выросла в семье, где спорт был на первом месте: отец — тренер, мама — спортивный врач. С раннего возраста ее жизнь была предопределена фигурным катанием, хотя выбор этот не был осознанным. Под давлением родителей Мария стала мастером спорта, но путь к успеху оказался тернистым. Она терпела унижения со стороны тренеров и испытывала постоянное давление, что привело к неоднократным попыткам покинуть спорт.

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Почему Марию Аниканову предал Петр Чернышев?

Мария Аниканова оказалась на перепутье, когда судьба решила вмешаться в её жизнь. Вдруг, как гром среди ясного неба, пришла новость от её партнёра по фигурному катанию Петра Чернышева: он уезжает в США за своей возлюбленной. Это известие стало для Марии настоящим ударом. Чувство предательства и обиды охватило её, и она решила повесить коньки на гвоздь.

Пётр, уехавший за океан, добился успеха с новой партнёршей, но в сердце Марии осталась рана. Она покинула мир фигурного катания, который когда-то был её жизнью. Однако именно в этот момент, когда казалось, что всё потеряно, она начала открывать в себе новые грани — актёрский талант, который долгое время оставался скрытым.

Спустя годы их пути пересеклись вновь. Пётр пришёл к Марии с просьбой о прощении. Он осознал свою ошибку и искренне сожалел о том, как поступил.

Судьба порой подбрасывает нам неожиданные испытания, и именно они формируют наш характер. Мария Аниканова смогла превратить свою обиду в мотивацию, открыв двери в мир искусства. Таким образом, предательство одного человека стало катализатором для раскрытия её истинного потенциала.

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Личные драмы

Известная фигуристка и актриса, пережила не одну личную драму, каждая из которых оставила свой след на её судьбе. Первым ударом для неё стал развод с Евгением Платовым, её студенческим мужем. Этот брак, который продлился всего два года, закончился без взаимных претензий, когда Платов решил попытать счастье в Америке. Он позвал Марию с собой, но она не поехала, выбрав свой путь в жизни.

Вторым мужем Марии стал фигурист Илья Кулик. Несмотря на то что их отношения казались многообещающими, до ЗАГСа дело не дошло. Аниканова отправилась за любимым в Америку, но вскоре поняла, что её мечты о совместной жизни не совпадают с реальностью. Илья добивался успеха в спорте, а Мария рисковала стать скромной домохозяйкой. Осознав свою ценность, она решилась на непростой шаг — рассталась с Куликом и вернулась в Россию, чтобы продолжить свой творческий путь.

Третий избранник актрисы — Андрей Сипин — завоевал её сердце, несмотря на разницу в возрасте и его юный вид. Он даже попросил руки Марии у её отца. Однако, как это часто бывает в жизни, счастье оказалось недолгим. В семье родилась дочь Аглая, но идиллия быстро разрушилась: Андрей признался о своих чувствах к другой женщине и ушёл.

Мария тяжело переживала развод, но при этом осталась благодарной Сипину за его честность и мужество. Об отце своей дочери она всегда говорит с теплотой и уважением.

Выглядит великолепно

Сейчас Марии Аникановой 51 год, она выглядит великолепно, часто появляясь на публике. Актриса принимает участие в кино, в том числе в новом проекте Мирослава Малича «В ожидании чуда».

Кроме того, она занимается воспитанием своей дочери и активно участвует в поэтических флешмобах и мероприятиях в качестве хобби.

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Мимолетная слава привела к страшной трагедии: куда исчез после триумфа в «Обитаемом острове» актер Василий Степанов
22 января 2025, 12:44

Василий Степанов (Фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»)

Имя актера Василия Степанова когда-то звучало в каждом уголке России. Его прославила роль в фильме «Обитаемый остров», который сразу же стал культовым. Молодой актер, обладавший харизмой и талантом, привлек внимание многих зрителей и критиков. Степанову предсказывали блестящее будущее, возможно, даже в Голливуде, однако неожиданно для всех он перестал появляться на экранах.
О том, что стало с карьерой Василия Степанова, пытался ли он покончить с собой и где актер сейчас, расскажет редакция «Радио 1».

Шаг на пути к славе


Василий Степанов родился 14 января 1986 года в Москве. Его отец был милиционером, а мать — кассир-продавец. Первыми, кто предрек актерскую судьбу Василию, были медсестры в больнице, когда годовалый ребенок проходил курс лечения. Соседки по палате, устав от больничной тишины, включали музыку, и, увидев, как мальчик начинает танцевать, не могли сдержать восторженных аплодисментов. Это были его первые зрители и маленький успех. В тот момент никто и не догадывался, что это лишь начало творческого пути.

В школе Степанов не был отличником. Занятия не интересовали мальчика, и единственным местом, где он по-настоящему оживал, становился спортзал. С ранних лет юноша увлекался единоборствами. Частые соревнования, на которых он неоднократно занимал призовые места, стали настоящей ареной для проявления силы и духа. В школе его часто воспринимали как тихого парня с характером бойца.

После окончания школы Степанов поступил в спортивный техникум, и достиг значительных успехов, получив звание кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Его жизнь была сосредоточена на тренировках, соревнованиях и физических нагрузках. Но когда пришло время получать диплом и искать работу, перед ним открылись новые горизонты. Однажды Василий наткнулся на объявление в газете о поиске бармена в ночной клуб. Эта работа стала для него поворотным моментом. За барной стойкой ночного клуба, окруженный музыкой и светом, Степанов впервые ощутил себя на сцене.

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Вскоре парня заметили и предложили сняться в рекламе. Внешние данные юноши не могли не привлечь внимание: выразительные глаза, рост 192 сантиметра, он стал находкой для рекламодателей. Через время Василий понял, что хочет связать свою жизнь с творчеством и поступил в Щукинское театральное училище.

Судьбоносная роль


В училище Степанов встретился с российским художником и продюсером кино Павлом Каплевичем, который в дальнейшем помог Василию обрести всеобщую популярность. Каплевич познакомил парня с режиссером фильма «Обитаемый остров» Федором Бондарчуком. В тот миг, как его высокий, атлетичный силуэт появился перед Бондарчуком, тот сразу же уловил потенциал Василия и его идеальное соответствие роли.

«Вот он, тот самый Максим Каммерер, которого я себе и представлял», — сказал режиссер.

По мере того, как Степанов погружался в мир кино, он понимал, что совмещать учебу в «Щуке» и съемки не получается. Взяв академический отпуск, молодой человек полностью посвятил себя фильму.

Те несколько месяцев съемок стали настоящей школой жизни для молодого актера. Бондарчук, будучи строгим и требовательным, не потакал слабостям, но заботливо говорил, что «слепит» из Василия настоящего актера.

Знаменитый «Обитаемый остров»


Стоит отметить, что «Обитаемый остров» стал значимым событием в российском кинематографе и привлек внимание как зрителей, так и критиков. Экранизация научно-фантастического романа братьев Стругацких представила россиянам мир, наполненный сложными моральными вопросами, интригами и глубокими философскими размышлениями. В центре сюжета — Максим Каммерер, персонаж, оказавшийся на чужой планете, сталкивается с абсурдностью и жестокостью нового мира, одновременно раскрывая собственные внутренние противоречия и стремления. Степанову удалось передать не только гамму эмоций своего персонажа, но и его внутреннее Я.

Партнершей Василия по фильму стала актриса Юлия Снигирь, которая сыграла роль Леры. Их взаимодействие на экране добавило фильму романтическую линию, что только усилило интерес зрителей. Хотя между актерами в реальной жизни не было романтической связи, их химия на экране стала одной из опор сюжета.

Василий Степанов (Фото: соцсети)

«Обитаемый остров» тогда казался не только важным этапом в карьере Василия Степанова, но и сулил ему огромное будущее после громкого дебюта, открывая новые горизонты для российского кинематографа. К сожалению, жизнь молодого человека изменилась совсем не в лучшую сторону.

Карьера актера пошла под откос после оглушительной славы


После триумфального дебюта в фильме, актер оказался в вихре ярких событий и непознанных ранее эмоций, поглотивших его с головой. Успех пришел с оглушительным резонансом, и молодой талант, только начинающий свой путь в большом мире кино, решил насладиться каждой минутой славы.

От неожиданного всплеска популярности у Василия периодически кружилась голова. Многочисленные поклонницы, подарки, вечеринки — все это сыграло злую шутку с молодым актером. Спустя время Василий стал отходить от триумфа и ждать новых ролей, но они все не появлялись. Каждый день Степанов лелеял надежду о возможности вернуться на киноплощадку, однако она таяла на глазах. Предложения о съемках так и не поступали, в результате чего молодой человек стал замыкаться в себе.

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Родные, заметив негативные изменения в поведении Василия, стали настойчиво предлагать ему пройти курс лечения в профильной клинике. Их беспокойство можно было понять: они видели, как из его глаз постепенно уходит свет, уступая место агрессии. Но Василий не хотел признавать, что ему нужна помощь. В тот период он встречался с однокурсницей Дарьей Егоровой. Девушка всячески поддерживала любимого, но с каждым месяцем ей становилось все сложнее терпеть нападки Степанова, который терзал себя изнутри виной за то, что не может стабильно обеспечивать ее и реализоваться в той мере, в которой хочет. Актер не мог устроиться даже продавцом в магазин техники, что стало последней каплей терпения для Даши, которая окончательно разочаровавшись в партнере, приняла решение закончить эти отношения.

Страшный диагноз, перечеркнувший жизнь


С каждым новым днем жизнь Василия Степанова становилась все более напряженной и сложной. Первую его госпитализацию объяснили простым несчастным случаем: он поскользнулся на улице и повредил спину. Эта новость вызвала волну сочувствия, и многие поклонники успокаивались, считая, что их кумир вскоре поправится. Однако эта версия оказалась не совсем правдивой.

Василий Степанов (Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»)

Вскоре произошел второй инцидент, шокировавший общественность. Степанов упал с третьего этажа. В то время как он упорно настаивал, что пытался спасти застрявшую на карнизе кошку, те, кто был близок к нему, знали правду. Они прекрасно понимали, что в этом эпизоде скрывался не только порыв благородства, но и нежелание жить.

После серии диагностических коррекций в 2019 году медики поставили ему диагноз — шизофрения. С тех пор о молодом человеке практически ничего неизвестно.

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Отношения с Гузеевой, жизнь на две семьи и корпоратив за 6 миллионов: как сейчас живёт актёр Дмитрий Нагиев
22 января 2025, 12:36

Актёр Дмитрий Нагиев (фото: социальные сети)

Дмитрий Нагиев — российский актёр и телеведущий, известный широкой аудитории своими яркими ролями и харизмой. За годы работы в кино и на телевидении он стал одним из самых узнаваемых и востребованных артистов страны. Несмотря на свою популярность, о его личной жизни мало что известно. «Радио 1» расскажет о биографии и отношениях актёра.

Биография Дмитрия Нагиева


Дмитрий Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Ленинграде в семье киноинженера оптико-механического завода и преподавательницы иностранных языков. Его отец когда-то мечтал стать актёром, но не смог поступить в театральный институт. Его мечта, тем не менее, осуществилась через сына.

В детстве Дмитрий был скромным и тихим мальчиком. Чтобы привить ему уверенность, родители записали его на секции дзюдо и самбо. Однако тренер вскоре исключил его из-за слабого здоровья. Несмотря на это, Нагиев продолжил заниматься спортом самостоятельно. Через несколько лет он завоевал серебряную медаль на городском чемпионате, стал мастером спорта по самбо и чемпионом СССР.

Когда мальчику было 11 лет, его родители развелись, и они с братом остались жить с мамой.

«В тех тяжелых условиях она сама выстояла и воспитала нас с братом приличными людьми. За что я ей очень благодарен», — рассказывал Нагиев.

Сам актёр не считает своё детство счастливым: ему нелегко давалась учёба в школе, а одноклассники издевались над ним из-за лишнего веса.

«К тому же я всё время стоял на учёте в детской комнате милиции, потому что, пытаясь обзавестись собственными деньгами, я фарцевал», — вспоминал актёр.

Дмитрий Нагиев с сыном Кириллом (фото: социальные сети)

После окончания школы Дмитрий поступил в Электротехнический институт на факультет автоматики и вычислительной техники, а затем, получив диплом, отправился служить в армию. Там, узнав о спортивном прошлом артиста, решили проверить его на прочность.

«Поначалу ничего было, а потом они узнали, что я мастер спорта, и только ленивый не захотел проверить, так ли это. Какой бы ты мастер спорта ни был, но против табуретки мало приёмов», — поделился телеведущий.

После демобилизации он решил посвятить свою жизнь театру и подал документы в Ленинградский театральный институт имени Н. К. Черкасова. Несмотря на жесткую конкуренцию (на одно место претендовали 150 человек) Нагиев поступил. Однако на последнем курсе он перенес паралич лицевого нерва, из-за чего на его лице остался прищур, который в последствии стал его характерной особенностью.

Происхождение фамилии


У актёра персидские корни по отцовской линии. Семья его дедушки Гулама бежала из Персии (ныне Иран) в Туркменистан после Первой мировой войны. Только вот его родители не пережили голод и не добрались до Ашхабада. Сам мальчик оказался в детдоме, где ему дали новое имя и фамилию — Николай Нагиев.

Фамилия Нагиев на тюркских языках означает «спаситель мира». Ему её дали в честь людей, которые и привели его в детский дом.

Николай Нагиев ушел из жизни в 1976 году, но несколько историй из его детства сохранились в памяти Дмитрия.

«В Ашхабаде дедушка с детских лет работал на одного богача — в 8 лет он торговал фруктами. Однажды у него пропали деньги, за это его очень сильно высекли. Когда дед был уже взрослым, его приятель признался, что это он вытащил у него деньги», — поделился Дмитрий в беседе с 7days.

Кроме того, артист рассказал, что в детстве был в хороших отношениях со своим дедушкой, они много общались.

«Мне было девять лет, когда он умер. Мы прекрасно с ним общались. Очень хорошо его помню, замечательный человек», — сказал он.

Дмитрий Нагиев с бабушкой и дедушкой (фото: социальные сети)

Карьера актёра


Дмитрий Нагиев начал свою актёрскую карьеру ещё в студенческие годы, исполнив роль доктора Дорна в выпускной постановке «Чайка». Эта работа принесла ему признание как лучшего студента курса. После учёбы он уехал во Франкфурт-на-Майне, где два года работал в театре.

По возвращении в Петербург Нагиев начал работать на радио «Модерн», а вскоре с другом Сергеем Ростом создал популярное шоу «Осторожно, модерн!». Ребята сами писали сценарии и шутки, а Дмитрий вёл программу от имени персонажа прапорщика Задова, который быстро завоевал любовь слушателей.

Помимо радиокарьеры, Нагиев продолжал играть в театре, участвуя в спектаклях «Декамерон» и «Кыся». В 1998 году он дебютировал на телевидении в военной драме «Чистилище», а затем снялся в таких проектах, как «Собака Саскервилей», «Мастер и Маргарита» и «Каменская». В общей сложности на его счету более 100 ролей, среди которых особенно известны его работы в сериалах «Физрук» и «Два отца и два сына».

Позже Нагиев стал востребованным телеведущим. Он вёл такие шоу, как «Окна», «Большие гонки», «Мама в законе», а также проекты «Голос» и «Голос. Дети». Актёру приписывают искромётный юмор, харизму и отличную находчивость, что делает его одним из самых популярных телеведущих страны.

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Личная жизнь Нагиева


Шоумен был женат на радиоведущей Алисе Шер, которая родила ему сына Кирилла. Молодой человек пошёл по стопам отца и тоже стал актёром.

«Я пришёл из армии и сразу женился на Алисе Шер. Мы познакомились ещё в театральной студии, куда меня отправила мама. Шер — это псевдоним, который родился уже позже», — рассказал Нагиев.

Их брак распался в 2010 году.

Дмитрий Нагиев с сыном Кириллом (фото: социальные сети)

Кроме того, Нагиев в одном из интервью рассказал о романе с Ларисой Гузеевой. В тот момент актёр учился на втором курсе театрального института, а Гузеева уже была известной актрисой. Хотя отношения длились недолго, Дмитрий отмечает, что они были яркими.

«И вот она поднимается, какой-то невероятной, небесной красоты. Были ли мы парой в итоге? Это был всплеск», — сказал он.

В 2020 году стали известны новые подробности из жизни Нагиева. Выяснилось, что он скрывал от своей гражданской жены Натальи Коваленко существование внебрачной дочери, которую актёр признал и дал девочке свою фамилию.

Предположительно, её мама — 45-летняя Анна Спектор, с которой Нагиев начал встречаться около 15 лет назад. Таким образом, актёр живёт на две семьи: в Петербурге с Коваленко и сыном Марком, а в Москве с дочерью Мирой.

Бывшая жена Нагиева Алиса Шер прокомментировала двойную жизнь бывшего супруга.

«Феномен Дмитрия заключается в том, что ни одна женщина, даже видя его с другими и понимая, что он с ними спит, просто не отдаёт себе отчёта в происходящем. Как гипноз, честное слово! Каждая считает, что она особенная и единственная и что именно с ней он потом останется», — сказала она.

В апреле 2023 года Нагиев стал дедушкой. У его сына Кирилла появился первенец.

«Я был неважнецким отцом, а как дед — вообще… Мне просто важно, чтобы дети росли. Я, конечно, очень хочу давать советы и искренние назидания, но знаю, что ни одной минуты жизни этого человека прожить не могу», — отметил артист.

Алиса Шер с сыном Кириллом (фото: социальные сети)

Дмитрий Нагиев сегодня


После длительного творческого перерыва Нагиев вернулся к работе, и его популярность не только сохранилась, но и возросла. Стоимость его участия в проектах значительно увеличилась.

Оказалось, что за одно выступление длительностью четыре часа артист просит 95 тысяч евро (почти 6 миллионов рублей).

Актёр продолжает сниматься в кино: марте 2023 года состоялась премьера фильма «Эскортница», где он исполнил главную роль, а в июне того же года — четырехсерийный сериал «Кино про бандитов», в котором Дмитрий также сыграл одну из ведущих ролей.

В 2024 году он выступал в Москве с театральной постановкой «Кыся» и задействован в съёмках нескольких российских проектов, включая фильмы «12 стульев», «Актерище» и «Зять».

Кроме того, Нагиев также проводит мастер-классы в Дубае, как сообщил журналист Отар Кушанашвили в шоу «Сила Воли».

«Сейчас я, как мне кажется, на той ступени развития, когда мало чем дорожу в плане работы, в плане своего положения в кинобизнесе, шоу-бизнесе, в телевизионной индустрии. Я честно работаю, но меня тяжело напугать тем, что меня могут этого лишить», — сказал актёр.

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«Я не красавица, но натуральная»: Мари Краймбрери — о пластических операциях
Певица Мари Краймбрери опровергла слухи о многочисленных пластических операциях
22 января 2025, 12:35

Мари Крймбрери (Фото: соцсети)

32-летняя певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) опровергла приписываемые ей пластические операции. Она заявляет, что не стала бы скрывать или стыдиться этого.
Мари рассказала в подкасте «ВКАТИТ!», что в детстве не считала себя красоткой, хотя была всегда уверена в себе.

«Я была больше на 20 килограммов, с тонкими бровями, жиденькими неухоженными черными волосами... У меня очень кривые зубы от природы. Из-за такого пухляша на лице казалось, что у меня очень маленькие губки. И вот с этим всем я была очень уверена в себе. Почему? Я не могу понять», — сообщила Краймбрери.

Мари изменила внешность, избавившись от лишних килограммов, а также благодаря качественному уходу за собой. При этом, когда она подкрашивает губы помадой, ей приписывают использование ботокса. Мари уверяет. Что не делала ни одной пластики, просто умеет красиво очерчивать контур, как и многие, кто грамотно пользуется косметикой.

В прошлом году исполнительница хита «Пряталась в ванной» подтвердила, что встречается с Давидом Манукяном, победителем шоу «Звездные танцы».

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