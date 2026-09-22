«Впервые такое»: Жену Евгения Петросяна не пустили в Европу
Татьяна Брухунова не смогла поехать в Милан на Неделю моды из-за отказа в визе
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала в личном блоге, что не смогла попасть в Европу.
Татьяна сообщила, что 22 сентября собиралась улететь в Милан, чтобы посетить показы и мероприятия в рамках Недели моды. Однако супруга артиста не получила визу.
«Впервые мне не дали визу без обоснований и объяснений. Просто вернули чистый паспорт», — заявила Брухунова.Она отметила, что за 13 лет поездок по Европе она впервые столкнулась с такой ситуацией.
Супруга Евгения Петросяна известна всем своим неодинарным стилем и любовью к брендовым вещам. Ранее она показала свою коллекцию сумок от Chanel и Miu Miu. Общая стоимость показанной части ассортимента достигает примерно 1,5 миллиона рублей.