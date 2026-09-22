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«Впервые такое»: Жену Евгения Петросяна не пустили в Европу

Татьяна Брухунова не смогла поехать в Милан на Неделю моды из-за отказа в визе
Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала в личном блоге, что не смогла попасть в Европу.



Татьяна сообщила, что 22 сентября собиралась улететь в Милан, чтобы посетить показы и мероприятия в рамках Недели моды. Однако супруга артиста не получила визу.

«Впервые мне не дали визу без обоснований и объяснений. Просто вернули чистый паспорт», — заявила Брухунова.
Она отметила, что за 13 лет поездок по Европе она впервые столкнулась с такой ситуацией.

Супруга Евгения Петросяна известна всем своим неодинарным стилем и любовью к брендовым вещам. Ранее она показала свою коллекцию сумок от Chanel и Miu Miu. Общая стоимость показанной части ассортимента достигает примерно 1,5 миллиона рублей.

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Ольга Щелокова

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