«Впервые такое»: Жену Евгения Петросяна не пустили в Европу

22 сентября 2026, 11:15

Татьяна Брухунова не смогла поехать в Милан на Неделю моды из-за отказа в визе

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала в личном блоге, что не смогла попасть в Европу.





Татьяна сообщила, что 22 сентября собиралась улететь в Милан, чтобы посетить показы и мероприятия в рамках Недели моды. Однако супруга артиста не получила визу.

«Впервые мне не дали визу без обоснований и объяснений. Просто вернули чистый паспорт», — заявила Брухунова.