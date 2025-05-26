«Люблю-то я тебя»: Волочкова поблагодарила дочь за вкусный стол на свадьбе

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)
В социальных сетях появилось видео со свадьбы дочери Анастасии Волочковой — 19-летней Ариадны. На нём балерина пыталась сказать девушке, что любит её. Признание получилось нескладным.
Видео опубликовал телеграм-канал «Алёна, Блин!». «Выступление» артистки, скорее, представляет собой оду еде, нежели откровенный разговор по душам с дочерью.
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*запрещён в РФ.
«Спасибо большое, что ты меня накормила сегодня, и так приятно было… Дело не в том, что ты меня накормила, а в том, что… Знаешь, какие-то вот блюда были для меня, вот ты знала, что я люблю. Я сейчас буду плакать: люблю-то я тебя. Спасибо за устрицы, спасибо за эту рыбку, за рукколу, за салатные листики», — сказала артистка.Свадьба Ариадны и Никиты Григоряна состоялась 26 апреля, торжество прошло в тронном зале особняка Мясникова в Санкт-Петербурге. Незадолго до свадьбы возлюбленные обвенчались.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина