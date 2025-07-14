«Картофельная писька»: В день рождения Конора Макгрегора его нюдсы слили в интернет

14 июля 2025, 20:58

Конор Макгрегор вновь оказался в центре грязного скандала

Конор Макгрегор (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Азилия Бэнкс преподнесла Конору Макгрегору скандальный подарок на день рождения. Рэперша опубликовала в социальных сетях интимные фото бойца. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.





Рэп-исполнительница Азилия Бэнкс, выложив фото обнаженного Макгрегора, заявила, что этим снимком экс-чемпион UFC пытался заинтересовать её в личных сообщениях.

«Ты реально собираешься прислать мне фото своей картофельной письки и ещё угрожать, чтобы я никому не рассказала?» — подписала пост Азилия.