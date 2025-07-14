«Картофельная писька»: В день рождения Конора Макгрегора его нюдсы слили в интернет
Конор Макгрегор вновь оказался в центре грязного скандала
Азилия Бэнкс преподнесла Конору Макгрегору скандальный подарок на день рождения. Рэперша опубликовала в социальных сетях интимные фото бойца. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Рэп-исполнительница Азилия Бэнкс, выложив фото обнаженного Макгрегора, заявила, что этим снимком экс-чемпион UFC пытался заинтересовать её в личных сообщениях.
«Ты реально собираешься прислать мне фото своей картофельной письки и ещё угрожать, чтобы я никому не рассказала?» — подписала пост Азилия.Стоит отметить, что Бэнкс опубликовала тайные фото в интернете в день рождения Макгрегора, которому сегодня исполнилось 37 лет. Очевидно, угрозы спортсмена не произвели на нее должного впечатления, и она решила уколоть ирландского бойца максимально болезненно. Тем временем невеста Макгрегора Ди Девлин поздравила его с днём рождения и делает вид, что ничего не происходит.