«Хочется максимум внимания»: Катерина Шпица раскрыла свои приоритеты после родов
У актрисы Катерины Шпицы после родов семья стала приоритетом
Актриса Екатерина Шпица заявила, что после рождения второго ребёнка намерена временно отказаться от насыщенного рабочего графика в пользу семьи. В запрещённой в РФ социальной сети 40-летняя звезда объяснила, что хочет уделять максимум внимания новорождённому сыну.
Уже через 16 дней после рождения Богдана артистка вместе с супругом и ребёнком отправилась в Пермь на защиту диплома. Документ об образовании она получила 5 июня, а на следующий день, когда младенцу исполнился месяц, семья вернулась в Москву. Этот период Шпица назвала «отвязным декретом». Она также подчеркнула, что путь к счастью был непростым, и пообещала постепенно делиться своей историей.
«Я так много работала, когда рос Герман! Сейчас хочется максимум внимания отдать маленькому человеку. Так что на какое-то время эта страница станет очень «мамской», — говорится в посте Шпицы.Напомним, знаменитость родила мальчика в начале мая 2026 года от бизнесмена Руслана Панова. Её старшему сыну Герману, отцом которого является актёр Константин Адаев, 14 лет.