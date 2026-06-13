«Хочется максимум внимания»: Катерина Шпица раскрыла свои приоритеты после родов

13 июня 2026, 20:57

У актрисы Катерины Шпицы после родов семья стала приоритетом

Катерина Шпица (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Екатерина Шпица заявила, что после рождения второго ребёнка намерена временно отказаться от насыщенного рабочего графика в пользу семьи. В запрещённой в РФ социальной сети 40-летняя звезда объяснила, что хочет уделять максимум внимания новорождённому сыну.





Уже через 16 дней после рождения Богдана артистка вместе с супругом и ребёнком отправилась в Пермь на защиту диплома. Документ об образовании она получила 5 июня, а на следующий день, когда младенцу исполнился месяц, семья вернулась в Москву. Этот период Шпица назвала «отвязным декретом». Она также подчеркнула, что путь к счастью был непростым, и пообещала постепенно делиться своей историей.





«Я так много работала, когда рос Герман! Сейчас хочется максимум внимания отдать маленькому человеку. Так что на какое-то время эта страница станет очень «мамской», — говорится в посте Шпицы.