«Наш майский жучок»: Катерина Шпица показала трогательные кадры после выписки

Катерина Шпица выписалась из роддома вместе с сыном
Катерина Шпица сообщила поклонникам радостную новость — актрису выписали из роддома, и теперь она вместе с новорождённым сыном находится дома. Трогательными кадрами артистка поделилась в личном блоге.
На фотографии Шпица позирует вместе с малышом и супругом Русланом Пановым. Счастливая мама нежно назвала сына «майским жучком» и ласково обратилась к нему в подписи.
«Мы дома! Наш майский жучок, наш крошка Ру(сланыч) на базе», — написала актриса.Поклонники и коллеги тут же начали поздравлять звезду с пополнением в семье, оставляя сотни тёплых комментариев и пожеланий здоровья малышу.
Напомним, о рождении второго ребёнка Шпица рассказала 6 мая весьма необычным способом. Актриса опубликовала видео с гендер-пати, намекнув, что именно тогда семья узнала пол будущего малыша. В публикации артистка призналась, что новость о беременности стала для них настоящим волшебством ещё в новогодние праздники.