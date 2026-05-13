«Наш майский жучок»: Катерина Шпица показала трогательные кадры после выписки

13 мая 2026, 23:07

Катерина Шпица выписалась из роддома вместе с сыном

Катерина Шпица с мужем и сыном (Фото: Instagram* / @katerinashpitsa)

Катерина Шпица сообщила поклонникам радостную новость — актрису выписали из роддома, и теперь она вместе с новорождённым сыном находится дома. Трогательными кадрами артистка поделилась в личном блоге.





На фотографии Шпица позирует вместе с малышом и супругом Русланом Пановым. Счастливая мама нежно назвала сына «майским жучком» и ласково обратилась к нему в подписи.





«Мы дома! Наш майский жучок, наш крошка Ру(сланыч) на базе», — написала актриса.