«Хочется оставить на память»: Алёна Водонаева рассказала о лимитированном парфюме Паши Техника

07 февраля 2026, 12:26

Алёна Водонаева призналась, что хранит аромат от Паши Техника

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* / @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева сделала неожиданное признание в новом выпуске «Модного подкаста». Телеведущая рассказала, что до сих пор хранит у себя лимитированный парфюм, выпущенный рэпером Пашей Техником, и теперь не решается им пользоваться — слишком личным стал этот предмет.