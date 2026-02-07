«Хочется оставить на память»: Алёна Водонаева рассказала о лимитированном парфюме Паши Техника
Алёна Водонаева сделала неожиданное признание в новом выпуске «Модного подкаста». Телеведущая рассказала, что до сих пор хранит у себя лимитированный парфюм, выпущенный рэпером Пашей Техником, и теперь не решается им пользоваться — слишком личным стал этот предмет.
По словам Водонаевой, ещё в 2023 году она приобрела сразу два аромата из ограниченной коллекции музыканта: мужской парфюм «Техник» и женский «Milf Only». Последний особенно её удивил.
Алёна призналась, что аромат показался ей необычным и даже странным, однако при нанесении на кожу он раскрывался иначе — становился глубоким, вечерним и «богатым». Именно тогда, по её словам, она поняла, что этот парфюм стоит взять, не раздумывая.
После смерти артиста отношение к флакону изменилось. Теперь Водонаева воспринимает его скорее как памятную вещь, а не косметический продукт. Она отметила, что не хочет использовать аромат, предпочитая сохранить его как напоминание о Паше Технике.
При этом телеведущая подчеркнула, что они не были близкими друзьями — лишь знакомыми. Тем сильнее её поразил сам запах, который, по её словам, оказался совершенно не похож на сценический образ рэпера. Водонаева описала аромат как сладкий и неожиданно мягкий, сравнив его с образом «мамы Стифлера» из фильма «Американский пирог».
