Подтанцовка Булановой осталась без работы после пьяного дебоша на гастролях
Бывшая подтанцовка Татьяны Булановой Максим и Алёна Алалыкины потеряли работу после скандала на гастролях: они напились, устроили дебош в поезде и отказались выступать с директором коллектива. Сейчас им предлагают лишь разовые выступления, а запросы на гонорары остаются высокими.
По версии коллектива, конфликт начался после концерта 6 ноября, когда танцоры вломились в поезд «Чита — Улан-Удэ» и громко заявляли о себе как о команде Булановой. Директор вместе с проводниками пытался удерживать их, чтобы дебош не продолжался. После этого Алалыкины объявили, что работать не будут, и разорвали отношения с директором.
Как сообщает Telegram-канал Mash, танцоров сейчас не берут в коллективы и шоу, потому что они не тренируются, не развиваются, а их условия — персональные выходы, объявление перед номером и гонорары до 30 тысяч рублей в день. Сами Алалыкины отрицают, что намеренно подвели Буланову.
