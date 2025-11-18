Подтанцовка Булановой осталась без работы после пьяного дебоша на гастролях

18 ноября 2025, 11:23

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Бывшая подтанцовка Татьяны Булановой Максим и Алёна Алалыкины потеряли работу после скандала на гастролях: они напились, устроили дебош в поезде и отказались выступать с директором коллектива. Сейчас им предлагают лишь разовые выступления, а запросы на гонорары остаются высокими.