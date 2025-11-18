Стало известно, какой доход принесёт Валерию Меладзе масштабный мировой тур

18 ноября 2025, 11:31

Валерий Меладзе заработает более миллиарда рублей на мировом туре

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)

Певец Валерий Меладзе организует мировой тур с выступлениями в 41 городе. Этот проект потенциально принесёт артисту более 1 миллиарда рублей. Подробности сообщает «Абзац».