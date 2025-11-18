Стало известно, какой доход принесёт Валерию Меладзе масштабный мировой тур
Певец Валерий Меладзе организует мировой тур с выступлениями в 41 городе. Этот проект потенциально принесёт артисту более 1 миллиарда рублей. Подробности сообщает «Абзац».
Предыдущие гастроли в США уже принесли Меладзе около 244 миллионов рублей. Известно, что певец планирует выступить с концертом в Дубае 31 декабря. Стоимость билетов на праздник в элитном ресторане начинается от 165 тысяч рублей и доходит до 552 тысяч. Доход артиста только с этого вечера может составить 50 миллионов рублей.
Организаторы концертов за рубежом берут на себя дополнительные расходы. Они оплачивают команде перелёты бизнес-классом, обеспечивают гримёрку двумя бутылками алкоголя, нарезкой из колбас и сыров.
Певец получает суточные в размере 20 тысяч рублей для каждого члена своей команды. При этом Меладзе отказывается выступать на корпоративах в России, даже если ему предлагают крупный гонорар.
