Продюсер Рудченко рассказал, изменит ли SHAMAN репертуар после свадьбы с Мизулиной
В репертуаре певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) не будут появляться песни о любви после свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко.
По мнению эксперта, артист продолжит работу в том жанре, который нашел отклик у его фанатов.
«Думаю, он продолжит работать в большей степени с акцентом на патриотические песни. Будут в репертуаре попсовые варианты, поп-рок для души, скажем так», — пояснил Рудченко.
Продюсер отметил, что свадьба с Мизулиной является лишь одним из романтических этапов в жизни SHAMAN и не окажет влияния на его профессиональную карьеру.
Напомним, 5 ноября певец поделился в своем блоге видео с церемонии бракосочетания. Дронов сообщил, что женился на Екатерине Мизулиной в ЗАГСе Донецка.