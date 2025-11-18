Продюсер Рудченко рассказал, изменит ли SHAMAN репертуар после свадьбы с Мизулиной

18 ноября 2025, 11:32

Продюсер Рудченко: в репертуаре SHAMAN не появятся песни о любви после свадьбы

SHAMAN и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

В репертуаре певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) не будут появляться песни о любви после свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко.





По мнению эксперта, артист продолжит работу в том жанре, который нашел отклик у его фанатов.





«Думаю, он продолжит работать в большей степени с акцентом на патриотические песни. Будут в репертуаре попсовые варианты, поп-рок для души, скажем так», — пояснил Рудченко.