Стало известно, уволили ли Александра Рогова из «Модного приговора»
Александр Рогов приостановил свою работу на шоу «Модный приговор»
После объявления нового состава ведущих шоу «Модный приговор» — Валдиса Пельша, Дмитрия Маликова и Сергея Жигунова — зрители решили, что стилиста Александра Рогова убрали из проекта. Об этом сообщает Woman.ru.
Однако на канале опровергли слухи: увольнения не было. Александр Рогов и Лилия Рах просто пропустят весенний спецпроект, где судьями временно выступят приглашённые звёзды, а затем вернутся в программу.
Сам стилист сообщил, что сейчас сосредоточен на других задачах и уже готовит съёмки нового сезона шоу «Метод Рогова» для телеканала «Домашний».
