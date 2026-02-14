«Вот мои валентинки»: Джиган вывел детей на сцену в Кремле
Джиган показал детей на концерте ко Дню всех влюблённых
На праздничном концерте в Кремлёвский дворец в честь Дня всех влюблённых рэпер Джиган устроил особенный номер. Об этом сообщает Super.
Во время исполнения трека «Раз и навсегда» он пригласил на сцену своих детей — Лею, Майю и Давида — чтобы показать их публике и поделиться радостью с фанатами.
«Вот мои валентинки! Всех с праздником, с Днём влюблённых!» — обратился Денис к залу, вызвав бурные аплодисменты.Ранее Джиган появился на красной дорожке вместе с тремя детьми, однако старшая дочь Ариела на мероприятии отсутствовала.
Сама Оксана Самойлова недавно заявила, что не собирается делить детей после развода. Она подчеркнула, что дети сами выберут, с кем им будет комфортнее: Ариела и Лея уже знают о расставании родителей, Майя догадывается, а младший Давид пока не осведомлён о происходящем.