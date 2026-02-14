«Вот мои валентинки»: Джиган вывел детей на сцену в Кремле

14 февраля 2026, 21:02

Джиган показал детей на концерте ко Дню всех влюблённых

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

На праздничном концерте в Кремлёвский дворец в честь Дня всех влюблённых рэпер Джиган устроил особенный номер. Об этом сообщает Super.





Во время исполнения трека «Раз и навсегда» он пригласил на сцену своих детей — Лею, Майю и Давида — чтобы показать их публике и поделиться радостью с фанатами.





«Вот мои валентинки! Всех с праздником, с Днём влюблённых!» — обратился Денис к залу, вызвав бурные аплодисменты.