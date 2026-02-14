Достижения.рф

«Вот мои валентинки»: Джиган вывел детей на сцену в Кремле

Джиган показал детей на концерте ко Дню всех влюблённых
Джиган и Оксана Самойлова с детьми (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

На праздничном концерте в Кремлёвский дворец в честь Дня всех влюблённых рэпер Джиган устроил особенный номер. Об этом сообщает Super.



Во время исполнения трека «Раз и навсегда» он пригласил на сцену своих детей — Лею, Майю и Давида — чтобы показать их публике и поделиться радостью с фанатами.

«Вот мои валентинки! Всех с праздником, с Днём влюблённых!» — обратился Денис к залу, вызвав бурные аплодисменты.
Ранее Джиган появился на красной дорожке вместе с тремя детьми, однако старшая дочь Ариела на мероприятии отсутствовала.

Сама Оксана Самойлова недавно заявила, что не собирается делить детей после развода. Она подчеркнула, что дети сами выберут, с кем им будет комфортнее: Ариела и Лея уже знают о расставании родителей, Майя догадывается, а младший Давид пока не осведомлён о происходящем.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
