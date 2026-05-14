«Хочется так же, как ты»: Тройник сделал неожиданное признание Петрову

Михаил Тройник признался, что восхищается Александром Петровым

Михаил Тройник и Александр Петров (Фото: Instagram* / @mihailtroynik)

Михаил Тройник публично признался в восхищении своим коллегой Александром Петровым. Во время интервью для «Кино Mail» актёр откровенно рассказал, что раньше относился к Петрову с определённым предубеждением, однако со временем полностью изменил своё мнение.





По словам Тройника, за годы работы он понял, насколько точно Петров чувствует себя в кадре и умеет существовать в любой сцене. Особенно его впечатляет внутренняя уверенность коллеги и ощущение собственного места в профессии.





«У тебя очень крутое ощущение центра. Мне нужно искать: оттуда чуть-чуть, отсюда. А ты раз — и сразу чувствуешь, кто ты, что ты. И мне теперь хочется также, как ты, Саша», — добавил актёр.