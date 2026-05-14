«Его кремируют»: Захоронения телеведущего Владимира Молчанова не будет

Родные кремируют тело Владимира Молчанова и не проведут церемонию захоронения
Родные и близкие решили кремировать тело телеведущего Владимира Молчанова. Об этом сообщает издание VOICE.
Ведущий культовой программы «До и после полуночи» умер на 76-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание пройдёт в центре Москвы 15 мая.
«Отпевание и прощание будет в 12:00 в пятницу в церкви Космы и Дамиана в Шубине в Столешниковом переулке», — заявил друг Молчанова, фотограф Юрий Рост.Он добавил, что после отпевания церемонию захоронения Владимира Кирилловича не проведут. Процессия пройдет позже.
«Его кремируют», — пояснил Рост.После смерти телеведущего появилась информация, что он умер в израильской клинике.
«Это вранье. Он скончался 12 мая вечером, в 23 часа, в московской больнице», — рассказал близкий друг Молчанова, режиссёр Иван Цыбин.В материале «Радио 1» рассказываем, из-за чего Владимир Молчанов резко порвал с советским ТВ. Кроме того, описываем личные трагедии, которые преследовали журналиста до последних дней.