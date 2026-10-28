«Хочу быть сексуальной мамой»: Дженнифер Лоуренс откровенно высказалась о внешности

28 октября 2026, 20:08

Актриса Дженнифер Лоуренс призналась в пластике груди после вторых родов

Дженнифер Лоуренс (Фото: кадр из фильма «Люди Икс: Апокалипсис»)

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс стала героиней журнала The Cut и откровенно рассказала о том, как изменилась ее внешность после рождения детей. Звезда не стала скрывать, что прибегала к пластической хирургии и рассматривает возможность новых процедур.





По словам Лоуренс, она сделала пластику груди после вторых родов. Если после появления первого ребенка ее организм смог восстановиться, то во второй раз, как призналась актриса, «ничего не вернулось на место». Теперь знаменитость задумывается о подтяжке лица, а пока использует ботокс.



Кроме того, Дженнифер призналась, что хотела бы удалить комки Биша, однако опасается, что результат будет слишком заметным. Актриса, судя по ее словам, стремится к тому, чтобы выглядеть ухоженно, но при этом сохранить естественность.





«Я хочу быть сексуальной мамой. Когда буду отводить ребенка в школу, я хочу выглядеть как женщина, у которой все под контролем, даже если я только что проснулась и у меня не все в порядке с головой», — поделилась Лоуренс.