«Хочу, чтобы он её простил»: Оливье Мартинес высказался о конфликте сына с Холли Берри

01 ноября 2026, 22:27

Бывший муж Холли Берри надеется на примирение актрисы с их сыном

Холли Берри (Фото: Instagram* / @halleberry)

Бывший муж Холли Берри, актёр Оливье Мартинес, выразил надежду, что их общий сын Масео со временем сможет наладить отношения с матерью.





В беседе с изданием Extra он подчеркнул, что не хочет, чтобы подросток испытывал неприязнь к актрисе, и мечтает о примирении семьи.





«Я не хочу, чтобы мой сын ненавидел свою мать. Я хочу, чтобы он любил её. Я хочу, чтобы он её простил, и я хочу, чтобы в какой-то момент они помирились», — заявил Мартинес.