«Хочу, чтобы он её простил»: Оливье Мартинес высказался о конфликте сына с Холли Берри
Бывший муж Холли Берри надеется на примирение актрисы с их сыном
Бывший муж Холли Берри, актёр Оливье Мартинес, выразил надежду, что их общий сын Масео со временем сможет наладить отношения с матерью.
В беседе с изданием Extra он подчеркнул, что не хочет, чтобы подросток испытывал неприязнь к актрисе, и мечтает о примирении семьи.
«Я не хочу, чтобы мой сын ненавидел свою мать. Я хочу, чтобы он любил её. Я хочу, чтобы он её простил, и я хочу, чтобы в какой-то момент они помирились», — заявил Мартинес.Его слова прозвучали на фоне судебного разбирательства по вопросу опеки над ребёнком. Ранее суд временно передал отцу статус основного опекуна Масео, тогда как прежде бывшие супруги совместно участвовали в воспитании сына. Судья также отклонил требование адвокатов Берри восстановить равную опеку 50/50 и постановил, что актриса больше не сможет оставлять подростка у себя на ночь.
Поводом для конфликта стали обвинения Мартинеса в адрес бывшей жены. Он утверждал, что Берри схватила сына за шею, когда тот играл в видеоигры. Сама актриса отвергла обвинения в физическом насилии и объяснила, что между ней и подростком в тот день произошло недопонимание. Несмотря на разногласия, Мартинес надеется, что отношения матери и сына удастся восстановить.