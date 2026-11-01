«Я не смогу с этим жить»: Яна Кошкина высказалась об откровенных сценах

01 ноября 2026, 21:37

Яна Кошкина призналась, почему никогда не согласится сниматься обнажённой

Яна Кошкина (Фото: Instagram* / @yana_koshkina_official)

Актриса Яна Кошкина в интервью Надежде Стрелец рассказала, как относится к откровенным сценам в кино. По её словам, она считает допустимыми эпизоды с сексуальным подтекстом, если актёры остаются в одежде или нижнем белье.





В качестве примера артистка вспомнила съёмки одной из таких сцен. По сценарию происходящее выглядело как интимная близость, хотя в действительности между актёрами ничего подобного не было. Кошкина отметила, что её партнёр, вероятно, испытал возбуждение и попросил ненадолго остановить съёмку, чтобы прийти в себя.



Также Яна привела в пример Кристину Асмус, которая снялась с обнажённой грудью в фильме «Текст». Кошкина призналась, что сама не согласилась бы на подобную роль, если бы получила такое предложение. Актриса подчеркнула, что у каждого человека есть собственные границы допустимого, однако для неё съёмки с обнажением неприемлемы.





«Я понимаю, что это не для меня. Я не смогу потом с этим жить, даже неважно, как мой мужчина на это отреагирует», — объяснила Яна.