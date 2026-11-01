«Не хочу, чтобы разбирали каждый жест»: Елизавета Арзамасова объяснила нелюбовь к интервью

01 ноября 2026, 22:15

Актриса Арзамасова осознанно старается избегать разговоров с журналистами

Елизавета Арзамасова (Фото: Instagram* / @liza_arzamasova)

Актриса Елизавета Арзамасова рассказала в «Шоу Воли», почему не любит давать интервью. По её словам, даже когда она старается вести себя естественно перед камерой, зрители всё равно начинают анализировать каждую мелочь — вплоть до положения рук и отдельных жестов.





Артистку также смущает большое количество интернет-психологов, которые подробно разбирают публичные выступления знаменитостей и пытаются объяснить их поведение. Елизавета призналась, что со временем устала от такого внимания к своей персоне и даже решила реже соглашаться на интервью.





«Сначала анализировали меня. Я смирилась. Думаю, не буду ходить на интервью, потому что я всё время кого-то играю, пытаюсь понравиться, думаю: вот сейчас буду такой классной», — поделилась актриса.

«И когда мы встретились с Ильёй, у нас тоже сложился какой-то положительный образ. Ну вот так: нет у нас скандалов ни дома, ни вне дома. И всё, мы подумали, что мы пара из рекламы майонеза или собачьего корма», — с юмором рассказала Елизавета.