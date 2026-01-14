«Хочу детей от любимого»: Ольга Бузова объяснила, что связывает её с Киркоровым

14 января 2026, 13:00

Ольга Бузова опровергла романтические отношения с Филиппом Киркоровым

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Телеведущая Ольга Бузова в разговоре с «Комсомольской правдой» опровергла слухи о романе с певцом Филиппом Киркоровым. Поводом для них стало их совместное видео с концерта Димы Билана.





Бузова заявила, что их с Киркоровым связывает только дружба и взаимное понимание.

«Мы часто с Филиппом проводим время вместе, болтаем, у нас есть дружба, которую я очень ценю. Что касается союза, я всё‑таки хочу родить детей от любимого мужчины. А Филиппа я люблю как артиста, как друга», — подчеркнула она.

«Мы с Филиппом прикалывались, смеялись друг с другом. Это был наш маленький мир!» — объяснила певица.