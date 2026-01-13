«Будет ажиотаж»: Иосиф Пригожин предрёк эру поющих машин
Продюсер Иосиф Пригожин допустил, что ИИ временно заменит живых исполнителей
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что искусственный интеллект может заменить многих эстрадных артистов в ближайшем будущем, если среди живых исполнителей не появятся сильные вокалисты.
В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин заявил, что технологии уже конкурируют с артистами, а робот может спеть хит технически лучше автора.
«Но в такой музыке нет души, ИИ всего лишь воспроизводит программу, но никогда не заменит полностью артиста с его харизмой, человеческими качествами, нравом. Такие характеристики роботам и ИИ несвойственны. Но я могу предположить, что в недалеком будущем будет ажиотаж вокруг умных и поющих машин, которые на время заменят живых, а быть может, и усопших артистов, если будет такая необходимость», — сказал продюсер.Однако, по его мнению, подобный спрос будет недолгим и быстро утомит зрителей.