«Будет ажиотаж»: Иосиф Пригожин предрёк эру поющих машин

13 января 2026, 17:21

Продюсер Иосиф Пригожин допустил, что ИИ временно заменит живых исполнителей

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что искусственный интеллект может заменить многих эстрадных артистов в ближайшем будущем, если среди живых исполнителей не появятся сильные вокалисты.





В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин заявил, что технологии уже конкурируют с артистами, а робот может спеть хит технически лучше автора.



«Но в такой музыке нет души, ИИ всего лишь воспроизводит программу, но никогда не заменит полностью артиста с его харизмой, человеческими качествами, нравом. Такие характеристики роботам и ИИ несвойственны. Но я могу предположить, что в недалеком будущем будет ажиотаж вокруг умных и поющих машин, которые на время заменят живых, а быть может, и усопших артистов, если будет такая необходимость», — сказал продюсер.