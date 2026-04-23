Роберт Паттинсон раскрыл причину участия в «Вот это драма!» — всё из-за Зендеи
Паттинсон честно признался, что согласился на съёмки фильма благодаря Зендее
Актёр, известный по франшизе «Сумерки», признался, что новость об утверждении Зендеи стала для него одним из ключевых факторов при принятии решения. Когда коллега в шутку заметила, что он пришёл в проект ради неё, Паттинсон не стал спорить и подтвердил это.
Он также отметил, что высоко ценит творчество режиссёра и ранее посещал премьеру его фильма «Герой наших снов», который произвёл на него сильное впечатление — особенно работа с актёрами.
По словам Паттинсона, уже при чтении сценария он понимал, что участие Зендеи поднимает проект на совершенно иной уровень.
