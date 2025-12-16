«Это пиар»: Киркоров впервые высказался об объявлении его в розыск на Украине

16 декабря 2025, 14:33

Филипп Киркоров назвал пиаром объявление его в розыск на Украине

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Певец Филипп Киркоров прокомментировал информацию о своём объявлении в розыск на Украине.





В разговоре с «NEWS.ru» Киркоров назвал эту ситуацию пиаром на его имени. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» заявил, что всем известно его местонахождение.

«Все знают, где меня искать. Я в своей стране — в России. Видимо, СБУ за неимением других информационных поводов, решили пошуметь с использованием моего громкого имени. Это значит, что других медийных поводов у них больше нет», — сказал Филипп.

«А что касается моих поездок в наши российские регионы — всегда делал и буду ездить дальше. Гастрольный тур у меня открывается с четвёртого января 2026 года», — высказался Киркоров.