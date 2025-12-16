«Это пиар»: Киркоров впервые высказался об объявлении его в розыск на Украине
Филипп Киркоров назвал пиаром объявление его в розыск на Украине
Певец Филипп Киркоров прокомментировал информацию о своём объявлении в розыск на Украине.
В разговоре с «NEWS.ru» Киркоров назвал эту ситуацию пиаром на его имени. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» заявил, что всем известно его местонахождение.
«Все знают, где меня искать. Я в своей стране — в России. Видимо, СБУ за неимением других информационных поводов, решили пошуметь с использованием моего громкого имени. Это значит, что других медийных поводов у них больше нет», — сказал Филипп.Он добавил, что давно не посещал украинские регионы и анонсировал свои планы на гастроли по России.
«А что касается моих поездок в наши российские регионы — всегда делал и буду ездить дальше. Гастрольный тур у меня открывается с четвёртого января 2026 года», — высказался Киркоров.Артист добавил, что «везёт праздник» в города России.