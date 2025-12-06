«Главное, что не лысый»: Киркоров объяснил, как сохраняет молодость и внешний вид

06 декабря 2025, 21:06

Филипп Киркоров рассказал секрет белоснежной улыбки и густой шевелюры

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

На церемонии «Песня года 2025» Филипп Киркоров откровенно ответил на вопросы о своей причёске и сияющей улыбке. Об этом сообщает Super.





Артист подчеркнул, что всё в его образе естественно и принадлежит только ему самому.



Он также уточнил, что у него собственные зубы, а не виниры или другие искусственные элементы.



По словам певца, его родители подарили ему крепкое здоровье и хорошие ДНК, что позволяет сохранять яркий и ухоженный вид.





«Природа-матушка одарила. К сожалению, рано побелел, но самое главное, что не лысый. Просто ухаживаю за волосами, как все, ухаживаю за собой. Я артист, я обязан это делать. Папа с мамой дали мне хорошие ДНК и гены. У меня свои зубы, все, кто втом разбирается, видят, что это не виниры, ничего искусственного», — рассказал Киркоров.

