«Просто сажать людей»: Александр Ревва потребовал сажать сталкеров

06 декабря 2025, 21:35

Ревва высказался о травле семьи Соколовского

Александр Ревва (Фото: Instagram* / @arthurpirozhkov)

Александр Ревва резко высказался о ситуации вокруг Влада Соколовского и его супруги Ангелины, которые недавно признались: сталкеры уже три года угрожают их семье. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Сам Ревва с таким не сталкивался, но уверен — подобные действия должны пресекаться максимально жёстко.



Он подчеркнул, что у Соколовского маленький ребёнок и личная жизнь, и тратить силы на борьбу с преследователями — несправедливо и опасно.





«Ловить и публично показывать. Какая-то должна быть правовая норма. Нужно просто сажать людей, которые пытаются навредить. Сталкеры, я хочу к вам обратиться, я понимаю, что проблема в ваших каких-то психических... Прошу вас, не мешайте артистам творить и масштабировать любовь. У человека маленький ребёнок и своя личная жизнь, почему он должен тратить свою энергию на вас?», — заявил артист на «Песне года».