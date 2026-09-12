«Хочу еще дочку»: Иракли признался, что мечтает о девочке
После расставания певец Иракли задумался о пополнении в семье
Иракли Пирцхалава рассказал о личной жизни и признался, что не исключает новых отношений. Певец недавно расстался с Еленой Гребенщиковой, матерью его сыновей, однако, судя по всему, ставить крест на любви артист не собирается. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Иракли отметил, что если судьба подарит ему встречу с любимой женщиной, он хотел бы вновь стать отцом. Сейчас у певца двое сыновей, а следующим ребенком он мечтает увидеть именно дочку.
«Если Господь управит так, что я встречу свою любимую, то я хочу еще дочку. У меня два мальчика, хочу девочку», — поделился Пирцхалава.При этом артист признался, что сама возможность снова влюбиться его совершенно не пугает. Напротив, Иракли считает любовь одним из самых сильных и прекрасных чувств, которые может испытывать человек.
«Любовь — это величайшее чувство, как можно не хотеть влюбиться? Это же фантастика!», — добавил певец на дне рождения «Русского Радио».Кроме того, Иракли рассказал о планах на осень. В октябре артист намерен провести благотворительный концерт, а собранные средства направить на помощь детям, которым необходимо протезирование.