«Хочу еще дочку»: Иракли признался, что мечтает о девочке

12 сентября 2026, 09:05

После расставания певец Иракли задумался о пополнении в семье

Иракли (Фото: Instagram* / @irakli_music)

Иракли Пирцхалава рассказал о личной жизни и признался, что не исключает новых отношений. Певец недавно расстался с Еленой Гребенщиковой, матерью его сыновей, однако, судя по всему, ставить крест на любви артист не собирается. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Иракли отметил, что если судьба подарит ему встречу с любимой женщиной, он хотел бы вновь стать отцом. Сейчас у певца двое сыновей, а следующим ребенком он мечтает увидеть именно дочку.





«Если Господь управит так, что я встречу свою любимую, то я хочу еще дочку. У меня два мальчика, хочу девочку», — поделился Пирцхалава.

«Любовь — это величайшее чувство, как можно не хотеть влюбиться? Это же фантастика!», — добавил певец на дне рождения «Русского Радио».