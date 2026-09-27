«Я нагулялся»: Григорий Лепс решил пересмотреть образ жизни

27 сентября 2026, 16:27

Лепс захотел избавиться от гнева, мата и «лишних» людей в окружении

Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Григорий Лепс неожиданно признался, что решил кардинально пересмотреть свой образ жизни и привычки. В свежем выпуске проекта «Разговор с Григорием Лепсом» 64-летний артист заявил, что пришел к внутреннему решению отказаться от того, что мешает ему спокойно жить и работать.





По словам музыканта, такой импульс появился у него совсем недавно. При этом раскрывать конкретную причину, которая заставила его задуматься о переменах, Лепс не стал.





«Если говорить начистоту, я нагулялся достаточно. С этим нужно заканчивать. Это сложно, но придётся. Это огромная помеха и работе, и общественному мнению», — признался артист.