«Я нагулялся»: Григорий Лепс решил пересмотреть образ жизни
Лепс захотел избавиться от гнева, мата и «лишних» людей в окружении
Григорий Лепс неожиданно признался, что решил кардинально пересмотреть свой образ жизни и привычки. В свежем выпуске проекта «Разговор с Григорием Лепсом» 64-летний артист заявил, что пришел к внутреннему решению отказаться от того, что мешает ему спокойно жить и работать.
По словам музыканта, такой импульс появился у него совсем недавно. При этом раскрывать конкретную причину, которая заставила его задуматься о переменах, Лепс не стал.
«Если говорить начистоту, я нагулялся достаточно. С этим нужно заканчивать. Это сложно, но придётся. Это огромная помеха и работе, и общественному мнению», — признался артист.Лепс отметил, что теперь хочет бороться с собственным гневом и избавиться от привычки использовать в речи нецензурные выражения. Кроме того, музыкант намерен пересмотреть свой круг общения и дистанцироваться от людей, которые, по его словам, «портят картину» и мешают ему спокойно жить и созидать.
Артист также связал желание измениться со своим статусом. Лепс подчеркнул, что является народным артистом и считает, что теперь должен соответствовать этому званию не только на сцене, но и в повседневной жизни.
При этом музыкант не стал обещать, что перемены будут легкими. По его словам, отказаться от привычного образа жизни непросто, однако он уже принял решение довести начатое до конца.