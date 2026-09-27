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«Я нагулялся»: Григорий Лепс решил пересмотреть образ жизни

Лепс захотел избавиться от гнева, мата и «лишних» людей в окружении
Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Григорий Лепс неожиданно признался, что решил кардинально пересмотреть свой образ жизни и привычки. В свежем выпуске проекта «Разговор с Григорием Лепсом» 64-летний артист заявил, что пришел к внутреннему решению отказаться от того, что мешает ему спокойно жить и работать.



По словам музыканта, такой импульс появился у него совсем недавно. При этом раскрывать конкретную причину, которая заставила его задуматься о переменах, Лепс не стал.

«Если говорить начистоту, я нагулялся достаточно. С этим нужно заканчивать. Это сложно, но придётся. Это огромная помеха и работе, и общественному мнению», — признался артист.
Лепс отметил, что теперь хочет бороться с собственным гневом и избавиться от привычки использовать в речи нецензурные выражения. Кроме того, музыкант намерен пересмотреть свой круг общения и дистанцироваться от людей, которые, по его словам, «портят картину» и мешают ему спокойно жить и созидать.

Артист также связал желание измениться со своим статусом. Лепс подчеркнул, что является народным артистом и считает, что теперь должен соответствовать этому званию не только на сцене, но и в повседневной жизни.

При этом музыкант не стал обещать, что перемены будут легкими. По его словам, отказаться от привычного образа жизни непросто, однако он уже принял решение довести начатое до конца.
Софья Метелева

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