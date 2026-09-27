«Чуть роллы похавал»: Егор Крид вышел в свет и удивил поклонников внешним видом

27 сентября 2026, 16:51

Егор Крид отреагировал на обсуждение своего нового внешнего вида ИИ-кадром

Егор Булаткин (Фото: Telegram @egorkreed)

Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) удивил поклонников новым внешним видом на выступлении. Об этом сообщает kp.ru.





Пользователи обратили внимание на кадры с последнего концерта артиста и заметили, что он поправился. В комментариях они назвали Егора скуфом и сравнили его с рэпером Бастой.



Некоторые фанаты подчеркнули, что внешний вид музыканта изменился до неузнаваемости. Многие не сразу узнали исполнителя на видео и написали об этом под публикацией. Булаткин отнёсся к комментаторам с юмором.

«Ну, чуть роллы похавал в Японии, че пристали?» — подписал публикацию артист.